Ma is emelkedtek az amerikai tőzsdék

Portfolio 2022. február 02. 21:59

Az Eurostat a januári előzetes inflációs adatot tette nemrég közzé, a piacot azonban látszólag nem igazán rázta meg, hogy a vártnál jóval gyengén adat érkezett az EU-ból, pedig az elemzők által várt csökkenés helyett enyhén nőtt az éves infláció az eurózónában januárban. A tengerentúlon a magánszektor foglalkoztatását jelző ADP index érkezik majd. Emellett folytatódik a gyorsjelentési szezon is, ma tette közzé legfrissebb számait például a Raiffeisen, rekordot döntött a nagybank nyeresége. Ugyancsak ma közli negyedik negyedéves eredményét a Novartis, a Meta Platforms és a PayPal is. Az ázsiai tőzsdék ma jól teljesítettek, ugyancsak jó hangulatú kereskedést láthatunk Európában a többnyire kedvezően alakuló gyorsjelentéseknek köszönhetően és Amerika is pluszban tudott zárni.