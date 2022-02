Gyalázatos napot zártak az amerikai tőzsdék

Beszakadt a Meta (Facebook) árfolyama a hétfőn, az amerikai zárás utáni kereskedésben azt követően, hogy közzétette negyedik negyedéves gyorsjelentését az amerikai közösségi óriás. A befektetőket csalódásként érte, hogy a várakozásokat alulmúló profit mellett a cég előrejelzése is a becslések alatt alakult, ráadásul arról számoltak be, hogy a felhasználói szám növekedése megállt, sőt, minimálisan csökkent - utóbbira a cég fennállása óta nem volt példa. Mindezek hatására a zárás után 20 százalékot zuhant az árfolyam, amivel a cég piaci értéke mintegy 200 milliárd dollárral zsugorodott. Ez egyben azt is jelenti, hogyha a mai piacnyitáskor is megmarad az esés, akkor Mark Zuckerberg vagyona mintegy 24 milliárd dollárral csökkenhet, amivel lekerülne a világ 10 leggazdagabb emberének listájáról.