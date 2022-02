Valójában már 520-540 forint lenne a benzin ára

Literenként akár már 40-60 forint is lehet az üzemanyagon elszenvedett vesztesége egy-egy magyarországi töltőállomásnak - derült ki Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárának nyilatkozatából.

Grád Ottó az ATV-nek úgy nyilatkozott, hogy hosszú távon egy ekkora veszteséget nem lehet kigazdálkodni.

Ha követnénk az olaj világpiaci árát, akkor 520-540 forint körül alakulna a benzinár a hatósági ár nélkül

- hívta fel a figyelmet. A valós piaci ár tehát 15-20 százalékkal lenne már most magasabb a hatósági árnál, ezt a kereskedők szenvedik el, a fogyasztók pedig ennyivel kevesebbet fizetnek a tankolásért.

Arra is emlékeztetett, hogy a horvát kormány újra bevezette a hatósági árstopot az üzemanyagokra, de ők a valós árhoz, azaz 530-535 körüli, forintnak megfelelő horvát kunához igazították.

Arról is beszélt a főtitkár, hogy egy kis, vidéki vállalkozás sokkal kedvezőtlenebb körülmények között működik, sokkal kevesebb a tartaléka. Ezért nem is meglepő, hogy itt láthatóak a kútbezárások. A Népszava írt keddi cikkében arról, hogy értesülései szerint elsőként egy Szeged környéki, egy észak-magyarországi és egy tiszántúli üzemanyagtöltőállomás húzta le a rolót a kormány üzemanyagárstopja miatt. A lap úgy tudja, a szóban forgó kutak kistelepülések lakóit látták el, amelyek közelében nincs másik egység. Azt is megjegyezte, hogy a korábbi fejlemények tükrében meglepő módon az Innovációs és Technológiai Minisztérium nem jelölte ki az - ilyen átvételekre korábban egyedül vállalkozó - Molt a bezáró egységek átvételére. Korábban a kormány azt közölte, biztosítja a november 15-től érvényes, 480 forintos üzemanyagárplafon miatt esetleg tönkremenő kutak átvételét. (Az erre hajlandó cégek listájára a november 18-i határidőig egyedül a Mol iratkozott fel.) A minisztériumnak nem kötelező a kijelölés, csak lehetőségként van jelen, de a kútüzemeltetők szabályos jelzésére nem érkezett reakció a tárcától. "A Mol eddig nem vett át egy töltőállomást sem, és erre vonatkozó felkérés sem érkezett még társaságunk felé az ITM részéről" - fogalmaztak az ügy kapcsán a lapnak az olajtársaságnál.

Egy töltőállomás árbevételének 80-85 százalékát az üzemanyag adja, a kiegészítő tevékenységek - pl. autómosás - töredékét teszik ki, ezekből nem lehet kompenzálni a kieső bevételt - hangzott el az ATV műsorában.

Grád Ottó a piaci szereplők érdekeit kifejezve azt hangsúlyozta, hogy a legjobb az lenne, ha megszűnne a hatósági ár, de egyre többet hallani más véleményekről, például meghosszabbításról, akkor azt szerinte a 480 forintos áron nem lehetne megtenni.

Ha mégis a 480 forintos áron tartják az árstopot, akkor tömeges kútbezárásra lehet számítani

- vetítette előre.

Őszintén reméli, hogy lesznek még egyeztetések a jogszabályról, és annak meghosszabbításáról egyeztetnek a szakmával.

