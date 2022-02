4iG: módosították a SpaceCom-szerződést

A Hungaro Digitel, és a SpaceCom a 2021. október 11-én létrejött, a SpaceCom részvényei 51 százalékának megvásárlására vonatkozó szerződés kapcsán ma szerződés módosítást írtak alá. A módosítás alapján a felek megállapodtak abban, hogy 2022. február 28-ig meghosszabbítják a zárási feltételek teljesülésének határidejét.

Tavaly június közepén jelentette be a 4iG, hogy a magyar cég és két leányvállalata, a Hungaro DigiTel és a CarpathiaSat előzetes megállapodást kötött a SpaceCommal, hogy irányító többségi tulajdont szerezzenek az izraeli társaságban. A tel-avivi tőzsdén jegyzett SpaceCom négy geoszinkron műholdjával globális lefedettséggel rendelkező műhold üzemeltető és szolgáltató vállalat, amely Magyarországon és a régióban AMOS 3 műholdján keresztül biztosítja szolgáltatásait. A társaság átvilágítását követően az ügylet sikeres lezárásának feltétele, hogy a SpaceCom közgyűlése és az izraeli Kommunikációs Minisztérium is jóváhagyja a tulajdonszerzést, állt a júniusi közleményben, és az is, hogy a tranzakció becsült értéke 65 millió dollár.

Október közepén az is kiderült, hogy A 4iG (75%) és az Antenna Hungária (25%) közös leányvállalata, a Hungaro DigiTel (HDT) az átvilágítást követően végleges szerződést kötött a SpaceCommal a társaság 51 százalékos részvénycsomagjának megszerzésére.

Idén január elején a Népszava a 4iG-től megtudta, hogy február végére dönthetnek az izraeli hatóságok arról, hogy a 4iG megszerezheti-e a SpaceCom többségi tulajdonát. Az engedélykérelem ügyében az izraeli jogszabályoknak megfelelően a Hírközlési Minisztérium jár el, és február végére várjuk az eljárás lezárását, mondta a Népszavának Fekete Péter, a 4iG vezérigazgató-helyettese, aki hozzátette, hogy a SpaceCom stratégiai jelentőségű vállalat, így a kinti hatóságok minden esetben részletes engedélyezési eljárást folytatnak le. Az ügylet jóváhagyásának másik feltétele, hogy a társaság részvényesei, kötvényesei is hozzájáruljanak a tranzakcióhoz, ami nemrégiben megtörtént, a SpaceCom rendkívüli közgyűlésén a részvényesek majdnem egyhangúan, 99,8 százalékban támogatták a tulajdonszerzést.

Most a 4iG bejelentette, hogy a Hungaro Digitel, és a SpaceCom a 2021. október 11-én létrejött, a SpaceCom részvényei 51 százalékának megvásárlására vonatkozó szerződés kapcsán ma szerződés módosítást írtak alá. A módosítás alapján a felek megállapodtak abban, hogy 2022. február 28-ig meghosszabbítják a zárási feltételek teljesülésének határidejét.

A 4iG részvényeit követő Edison Research ma megjelent elemzésében egyébként azzal számolt, hogy a SpaceCom tranzakció zárására idén februárban kerül sor.

Forrás: Edison Research