Dreamlinerrel repülhetünk nyáron Budapestről New Yorkba és Torontóba

Épül vissza az utasforgalom a budapesti reptéren, januárban a 2019-es, vagyis a járvány előtti szint csaknem 60 százalékát érte le, míg a légiáru mennyisége stabilan 15 000 tonna felett teljesített – derül ki a Budapest Airport közleményéből, amelyből megtudjuk azt is, hogy melyek voltak a legnépszerűbb úticélok Budapestről az év első hónapjában és hogy milyen új járatok indulnak a nyárra.

Az év első hónapjában összesen 562 635 utas fordult meg a budapesti légikikötőben, amely a tavalyi év azonos, utazási korlátozásokkal terhelt időszakához képest több mint 750 százalékos növekedést jelent.

Januárban az utasszám megközelítette a 2019-es szint 60 százalékát, a desztinációk 80 százaléka pedig újra elérhető Budapestről. Ami a légi áruszállítást illeti, a tavalyi, 183 362 tonnás rekord cargo áruforgalom után 2022 januárjában sem tört meg a légi áruszállítás lendülete. Az év első hónapjában a budapesti repülőtéren kezelt áru mennyisége elérte a 15 748 tonnát, ami – mindössze 8,2 százalékos járatszám bővülés mellett – 25,8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest - derül ki a Budapest Airport friss közleményéből.

London, Párizs, Moszkva és Dubaj voltak a legnépszerűbb úticélok

Jelenleg összesen 37 ország 101 repülőtere érhető el közvetlenül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, 27 légitársaság kínálatában. Januárban a legnépszerűbb úticélok London, Párizs, Moszkva és Dubaj voltak Budapestről, míg a rugalmas beutazási szabályoknak köszönhetően egyre több a Magyarországra érkező külföldi turista is.

Hova repülhetünk idén nyáron?

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2022-es nyári menetrendjében újdonságok is felbukkannak, és több, a járvány miatt leállított útvonal is visszatér. A tavalyi év egyik nagy bejelentése volt, hogy a LOT lengyel légitársaság 2022 júniusától közvetlen repülőjáratot üzemeltet Budapest és New York között, így újra átszállás nélkül elérhető lesz az amerikai nagyváros, a heti háromszor közlekedő Boeing 787 Dreamlinereknek köszönhetően.

2022 májusa és októbere között újra közlekedik az Air Canada közvetlen repülőjárata Budapest és Toronto között. A kanadai légitársaság Boeing 787-9 Dreamlinereivel heti háromszor repül majd az észak-amerikai városba a nyári menetrendben, összesen 894 helyet kínálva az utasoknak hetente.

Az easyJet manchesteri járata is újraindul március végétől, heti háromszor, illetve az olaszországi Riminibe is ismét utazhatunk heti két járattal, a Ryanair jóvoltából. A Wizz Air újrainduló járatai közt köszönthetjük az Abu Dhabiba, Castellon de la Planába és Szkopjébe hetente kétszer közlekedő járatait, míg heti 4 járattal az Ukrán Nemzetközi Légitársaság Budapest-Kijev járata is visszatér.

Az új célállomások között köszönthetjük még Kisinyovot, Moldova fővárosát, ami heti 2 Wizz Air járattal lesz elérhető a nyári menetrendben. A török nyaralások kedvelőinek is tartogat a Budapest Airport jó híreket; a SunExpress heti 1 járatot indít a törökországi Izmir városába, ahova soha korábban nem volt Budapestről közvetlen járat. Izmir az ország harmadik legnagyobb városa.

A február elejére kirajzolódó desztinációkon túl a Budapest Airport további újrainduló és új járatokat köszönt majd a nyári menetrendben, ezek bejelentése a következő hetekben várható.

Címlapkép: Getty Images