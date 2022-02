Egy kis csatát megnyert a Disney a Netflixszel szemben

Öldöklő a verseny a streaming szolgáltatók között és úgy tűnik, hogy az év utolsó három hónapja most a Disney-nek sikerült jobban, az új felhasználók számát tekintve ugyanis lekörözte a Netflixet. Ennek megörültek a befektetők, a Disney árfolyama 8 százalékot emelkedett tegnap, a zárás utáni kereskedésben, ami éles kontraszt ahhoz képest, hogy a Netflix részvényei mekkorát szakadtak a gyorsjelentés után.

Miközben a Netflix csalódást keltő negyedéves előfizetői számokat publikált három héttel ezelőtt, amire nagyot szakadt a részvények árfolyama, a Disney kellemes meglepetést okozott tegnap este negyedéves jelentésével, az elemzői várakozásokat meghaladó mértékben növelte előfizetői számát – derül ki a vállalat gyorsjelentéséből.

A legutóbbi negyedévben 11,8 millió új előfizetőt szerzett a Disney+, miközben az elemzők 7 millióra számítottak, és többen fizettek elő a Disney+ szolgáltatásra az időszakban, mint Netflixre, amely 8,3 millió új előfizetőt regisztrált az október-decemberi időszakban.

A Netflix továbbra is a Disney előtt jár a teljes előfizetői létszámot tekintve, a negyedév végén 222 millió előfizetője volt világszerte, eközben a Disney+ 130 millió előfizetővel rendelkezett, amiben benne van az indiai Hotstar is, 46 millió előfizetővel. Míg a Netflixnél a kilátások is csalódást okoztak, a folyó negyedévre ugyanis csak 2,5 millió új előfizetővel számol a menedzsment, a Disney vezérigazgatója, Bob Chapek optimista, megerősítette, hogy a vállalat célja 2024-re a 230-260 millió fős előfizetői létszám elérése.

Az egy felhasználóra jutó átlagbevételben egyelőre a Netflix lekörözi a Disney-t. A Disney+ amerikai és kanadai szegmensében 15 százalékkal emelkedett az ARPU, miután 1 dolláros áremelést hajtott végre a cég, 6,68 dollárra rúgott az átlag. Összehasonlításként a Netflixnél a régióban 14,78 dolláros egy felhasználóra jutó átlagos bevétel adódik.

A Disney, amely nem csak a streaming szolgáltatásból él, de szórakoztató parkokat is üzemeltet világszerte, nem csak a felhasználók számát tekintve, de a bevételek és az eredmények szintjén is kellemes meglepetést okozott gyorsjelentésében:

21,8 milliárd dolláros bevétellel zárta a negyedévet, ami 34 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest és az elemzői várakozásokat is felülmúlta.

Nettó eredménye 1,15 milliárd dollárra emelkedett, szemben az egy évvel ezelőtti 29 millió dollárral,

a tisztított egy részvényre jutó eredménye pedig 0,32 dollárról 1,06 dollárra nőtt, miközben az elemzők 0,74 dollárra számítottak.

A Disney árfolyama 8 százalékot száguldott a zárás utáni kereskedésben, a befektetőket megnyugtathatták az erős előfizetői számok, miután a Netflix jelentését látva amiatt kezdtek aggódni, hogy miután véget ér a pandémiás otthon ülés időszaka, összeomlanak az új előfizetések. Ezt megelőzendő a Disney azt ígéri, hogy megduplázza a saját tartalmat a Marvel, a Lucasfilm és a Pixar márkáinál a tavalyi évhez képest.

A Netflix gyorsjelentését jóval rosszabbul fogadták három héttel ezelőtt a befektetők, a számok publikálását követő percben mintegy 20 százalékot szakadt a Netflix részvényeinek árfolyama:

Címlapkép: Getty Images