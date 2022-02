Ez csavarja meg igazán az ellátási láncokat: a nagyvállalatok nyomására kénytelenek lépni a kisebb cégek is

Az adatok mérése és megosztása elengedhetetlen ahhoz, hogy az ellátáci láncok és bármely vállalat karbonmentesítése megtörténhesen. Mégis lehetetlen kihívásnak tűnik, hogy egy nagyvállalat a több száz, vagy akár ezer beszállítójáról minden kibocsátási adatot tudjon, úgy, hogy minden beszállítónak további partnerei és beszállítói vannak, vagyis újabb több száz céges karbonlábnyomot kellene számításba venni. És így gördül tovább az adatigény az egyre kisebb és kisebb cégekre. Erre a problémára reagálva hozta létre a Boston Consulting Group és a CDP a mesterséges intelligencián alapuló platformjukat, ami közös kibocsátási adatmegosztásra hívja az ellátási láncok minden egyes szereplőjét.

Miért fontos, hogy az ellátási láncokban is elinduljon a zöldítés?

Ha egy cég elhatározza, hogy mostantól átáll a fenntartható működésre, akkor általában a saját működéséhez kapcsolódó kibocsátást, karbonlábnyomát próbálja meg elsőként visszafogni (A cég tevékenységéből eredő közvetlen kibocsátást nevezzük Scope 1-nek, a cég által megvásárolt energiához kapcsolódó közvetett kibocsátást Scope 2-nek, a partnerek és beszállítók miatti leginkább közvetett kibocsátást pedig Scope 3-nak). Míg, a közvetett kibocsátása, ami igencsak számottevő, a sor végén szokott következni, azt a legnehezebb ugyanis mérni, több időbe telik a javulás, és azért is bonyolultabb összesíteni, mert más cégekhez, a beszállítókhoz, vagy partnerekhez kapcsolódik.

Egy átlagos vállalat számára az ellátási láncból fakadó kibocsátása 11,4-szer nagyobb mint a közvetlen, saját működéséből fakadó üvegházhatűsúgáz-kibocsátás.

- a CDP, globális közzétételi rendszert működtető nonprofit szervezet adatai alapján. Ezért is mondhatjuk, hogy nagyon nem mindegy, hogy mennyi cég kezdi el mérni a Scope 3-as kibocsátását.

A Boston Consulting Group (BCG) együttműködésével megírt és újonnan bemutatott "CDP Globális Ellátási Lánc Riport 2021" ezekre a hiányosságokra hívja fel a figyelmet. A CDP szervezet 207 tagot számlál, akik számára kiemelten fontos, hogy a beszállítóik is szolgáltassanak magukról kibocsátási adatokat. A jelentés alapján a tagvállalatok 5,5 milliárd dollárt költenek éves szinten a beszerzésekre, és arra kérik minden évben a beszállítóikat, hogy számoljanak be a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos jelenlegi és jövőbeli kockázataikról. A tagok között olyan nagyvállalatok szerepelnek, mint a L’Oréal, a Microsoft, a Walmart, az AstraZeneca, a Bank of America, a Dell, az Electrolux, a Johnson & Johnson, a McDonald’s, a Coca-Cola, a LEGO, az Airbus, a BMW, a CBRE és még hosszasan sorolhatnánk.

A beszállítóktól kért adatok, és így a kockázati jelentés alapjául, az éghajlatváltozással, az erdők, illetve vizek védelmével kapcsolatos szabványosított kérdőívek szolgálnak, amelyeket a 250 millió dollár éves árbevételt el nem érő cégek töltenek ki. Összesen 23 487 vállalatot kértek fel a részvételre, amelyből 11 457 egyedi válasz érkezett.

Kiderült, hogy a 11 457 beszállítói tevékenységet végző vállalat 75%-a készít jelentést a Scope 1 és 2 kibocsátásairól, és az intézkedések, amiket eszközöltek, összesen 231 millió tonna szén-dioxid-egyenérték (CO2e) csökkenését eredményezte, vagyis ennyivel kevesebb üvegházhatású gázt bocsátottak ki. Azok a vállalatok viszont, amelyek még komolyabban gondolják a fenntarthatósági céljaikat, az őket kiszolgáló beszállítóiktól is adatszolgáltatást kérnek, és célokat tűznek ki a Scope 3 kibocsátások csökkentésére. A közvetett kibocsátás mérése rendkívüli együttműködést igényel a vállalatok között, ami viszont egyelőre komoly hiányosságokat mutat a világ minden részén. Jó példa erre, hogy:

az éghajlatváltozással kapcsolatban a vállalatok csak 20%-a jelentett adatokat a Scope 3-ba tartozó "vásárolt áruk és szolgáltatások" kategória kibocsátására vonatkozóan, és 62%-uk nem vonja be a beszállítókat a témában.

Ennek a következménye, hogy a beszállítók kevesebb mint 5%-a jelezte csupán, hogy belevágott az éghajlatváltozással kapcsolatos céljainak megvalósításába. Szerencsére a szervezet idei adatai már azt mutatják, hogy a felülről lefelé irányuló nyomás felgyorsítja a beszállítók ezen elköteleződéseit. Így a jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a beszerző vállalatok képesek a szükséges mértékű, és gyorsaságú változást elérni a beszállítók körében, ha már most elindítják az első lépéseket.

Nem lehet ennyi adatot begyűjteni. Vagy mégis?

Eddig csak számokat mutattunk be arról, hogy milyen alacsony a Scope 3-as kibocsátások mérési szintje, amit egyértelműen a komplexitás, a bonyolultság és a hatékonytalanság eredményez. Létrejött azonban egy együttműködés, amely éppen ezt a problémát orvosolná.

Jelenleg a kibocsátási adatok összegyűjtése úgy működik, hogy van egy üzlet, vagy egy gyártó, vagy egy márka, ami elhatározza, hogy a karbonsemlegesítés érdekében elkezd adatokat gyűjteni saját magáról, a kibocsátásáról, és a rengeteg beszállítójáról. A saját működési adatok összefogása sem egyszerű, de még ennél is nehezebb minden partnertől az ugyanilyen kibocsátási információkat kikérni. Ha ennek a kérésnek minden egyes (több száz, több ezer) beszállító meg tud felelni, vagyis ha ők is gyűjtenek megbízható adatokat a kibocsátásukról, vagy a saját beszállítóikról, akkor is még van teendő: utolsó lépésként következne, hogy a kért adatokat minden beszállító egy riportban összefoglalja. Ezt a kimutatást használhatják majd az ügyfeleli, vagy az az üzlet, vagy gyártó, aki eredetileg bekérte tőle az adatokat. Mondhatnák, hogy a lavinát elindító gyártó boldog lehet, hisz minden adat megvan, de biztosan nem lesz az, amikor a több ezer eltérő formátumú beszállítói riportot összegeznie kell azért, hogy elkészíthesse a saját kibosátási kimutatását.

Ebben a formában egy lehetetlen, borzasztóan időigényes és nem hatékony adatgyűjtési folyamatról van tehát szó. Ennek kiküszöbölésére hozta létre a BCG és a CDP, a mesterséges intelligáncián alapuló adatgyűjtő platformját (CO2 AI Product Ecosystem), ami egy közös helyen, egységesített formában gyűjti az adatokat. A végponttól végpontig terjedő, mesterséges intelligenciával támogatott megoldást minden iparágban működő szervezet használhatja a jelenlegi kibocsátások számszerűsítésére és a csökkentésükhöz szükséges módszerek megtalálására.

A közös platform több szempontból is előnyös lehet a láncolat különböző részin álló cégek számára. Egyrészt, ha a beszállító transzparens adatokat oszt meg a közös platformon, akkor a saját működésében is közelebb kerül a dekarbonizációs célokhoz. Másrészt versenyelőnyre tehet szert azon más beszállítókkal szemben, akik nem köteleződtek el a karbonsemleges működés iránt, és így elveszítik azokat a megrendelőiket, akiknek a saját elköteleződésük miatt mérni kell a Scope 3-as kibocsátást.

A transzparencia, az adatgyűjtés nemcsak azoknak a vállalatoknak segít megmutatni az értékeiket, akik elköteleződtek, hanem azokat is a kibocsátáscsökkentésre (ezután pedig adatközlésre) motiválhatja, akiknek jelenleg még nincsenek vállalásaik. Így kényszerítik rá a "nagyhalak", - vagyis a nagyvállalati szektor, ami fogyasztói, befektetői nyomásra cselekszik, - a "kisebb halakra" is dekarbonizációs megmozdulásokat.

Címlapkép: Getty Images