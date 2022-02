Kiakadtak a cukormentes energiaitalokon

A hat energiaital gyártót tömörítő Magyar Energiaital Szövetség közleményt adott ki, melyben a cukormentes energiaitalok megnevezése ellen szólaltak fel.

A többek között a Hell, a Kobra és az Adrenalin energiaital-gyártókat is tagjai között tudó Magyar Energiaital Szövetség "Kiherélik az energiaitalokat" címmel adott ki sajtóközleményt, melyben azt írják, szerintük minden fogyasztó két fő dolgot vár el az energiaitaloktól:

adjanak energiát, (ami főleg a bennük lévő szénhidrátoknak, a cukornak köszönhető) és éberséget (amit a magas koffeintartalom biztosít).

Belátható, ha egy italnak a cukortartalma nulla, akkor az energiatartalma is (szinte) nulla, így logikátlan és akár fogyasztói megtévesztés is lehet, az ilyen italt energiaitalnak nevezni - érvelnek. Igaz, az energiaitalok tartalmazhatnak a szénhidrátokon kívül egyéb energiát biztosító összetevőket is, de ezek energetizáló hatása elenyésző a szénhidrátokéhoz képest.Amely ital koffeintartalma csak egy üdítőital szintjével egyenlő, (10-15mg/100ml) akkor az szerintük nem számít energiaitalnak.

Ezt erősíti a 2011. évi. CIII törvény is, amely a Népegészségügyi Termékadó vonatkozásában határozza meg az energiaital fogalmát: "energiaital az a termék, amelynek koffeintartalma meghaladja a 15 milligramm/ 100 milliliter mennyiséget".

A címlapkép illusztráció.