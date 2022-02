Megjött a figyelmeztetés: minden más alkalmazásnál több adatot gyűjt rólad a TikTok és rejtély, hogy mihez kezd vele

Egy friss tanulmány szerint a YouTube és a TikTok több személyes adatot gyűjt be a felhasználóiról, mint bármelyik más közösségi média alkalmazás, ráadásul a TikTok esetén teljes rejtély, hogy hogyan használják fel az adatokat – írja a Fox Business.

A mobil marketinggel foglalkozó URL Genius az Apple iOS 15 operációs rendszerének alkalmazás aktivitás figyelőjét használta annak felmérésére, hogy melyik app mennyit kommunikál külső hálózatokkal. Azt találták, hogy a YouTube-nál és a TikToknál kiugró az érték, 14 kapcsolatot azonosítottak, míg a többi alkalmazásnál (Twitter, Telegram, Snapchat, Whatsapp többek között) 6 az átlag.

A kapcsolatok típusában is volt eltérés, míg a YouTube-nál 10-re rúgott a „first-party” kontaktok száma, vagyis amit a cég saját felhasználásra, közvetlenül a felhasználóitól gyűjt be, addig a TikTok esetén csaknem mindegyik, szám szerint 13 „third-party” kontakt volt, amiről nem lehet tudni pontosan, hogy hol landol. A felmérés szerint az alkalmazások akkor is követték a felhasználók tevékenységét, amikor a tevékenységkövetés opció nem volt engedélyezve.

A jelentés kiemeli, hogy a felhasználók jelenleg nem láthatják, hogy milyen adatokat osztanak meg az alkalmazásfejlesztők harmadik féllel és azt sem, hogy hogyan használják az adataikat.

Az Egyesült Államok törekszik rá, hogy visszaszorítsa a TikTok használatát, de lassú a folyamat. Marco Rubio szenátor szerint a TikTok komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államoknak és az amerikaiak, különösen a gyerekek személyes adatainak. Bár Donald Trump betiltotta az alkalmazást, Joe Biden kormánya ismét engedélyezte. Az Egyesült Államok katonaságánál fennmaradt a tiltás, a kormányzati eszközökön nem lehet használni TikTokot.

A kereskedelmi minisztérium nemrégiben ajánlásokat nyújtott be a Fehér Háznak, hogy felhívja arra a kockázatra a figyelmét, miszerint elképzelhető, hogy az amerikai felhasználókról gyűjtött adatokat Kínával osztják meg. A washingtoni kínai nagykövetség közleményben reagált, miszerint az Egyesült Államoknak nem kellene a nemzetbiztonság fogalmát túlfeszítenie és politikai kérdést csinálni gazdasági kérdésekből.

