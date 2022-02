Mibe érdemes most fektetni? Avagy, nem a medvénél kell gyorsabbnak lenni

Ha a Fed által meglépett monetáris politika a vártnál szigorúbb lesz, az előcsalogathatja a medvét a barlangjából, ugyanakkor nem a medvénél kell gyorsabbnak lennie az egyes eszközosztályoknak, hanem egymáshoz képest. A nagyra hízott, magas árazáson forgó tech szektor, és a kötvénypiac lehet a medve elsődleges áldozata, de relatíve jobban jöhetnek ki a helyzetből a value és ciklikus szektorok, különösen a bankok, amelyeket külön támogat a magas hozamkörnyezet, az energiacégeket pedig egyértelműen támogatják a magas energiaárak. Ebben a folyamatban a régiónk jól van pozícionálva, izgalmas piacnak tekinthető a magyar, az orosz és a görög részvénypiac, a magyar és az orosz inkább a kockázatvállaló típusú befektetőknek lehet vonzó, a görög a legtöbb befektető számára jól pozícionált, hangzott el az Amundi mai sajtóeseményén, ahol Kocsi János, az Amundi Alapkezelő részvényportfólió menedzsere beszélt a részvénypiaci kilátásokról.

Általánosságban elmondható, hogy rotációnak kedvez, hogy lesz gazdasági idén és jövőre is a világban, 3,8 százalékkal növekedhet az eurozóna idén, az USA-ban pedig 3,4 százalék lehet a gazdasági növekedés, jövőre már visszatérhetünk a régi kerékvágásba, a fejlett országokban 2, a fejlődő országokban 4 százalék lehet a gazdasági növekedés, ami a ciklikus szektorokban profit hátszelet okozhat.

A világ jegybankjai a következő időszakban jellemzően szigorítani fognak, ez a növekedési papíroknak okoz árazási ellenszelet, lefelé szorítja az árazási szorzókat.

Az S&P 500 emelkedését nagyban segítette az amerikai jegybank mérlegfőösszegének bővülése, jó eséllyel most inkább a Yellen-korszak ismétlődhet meg (amikor egyébként éves átlagban 8 százalékot emelkedett az S&P 500 értéke), ez nem azt jelenti, hogy ne tudnának emelkedni a részvénypiacok, de a rotáció erősödhet.

A reálhozamok emelkedése nyomás alatt tartja a növekedési részvényeket, ez látszik a Nasdaq alulteljesítésén is.

A növekedési részvények árazása jelentősen csökkent az elmúlt hónapokban, az Amundi szerint tovább szivároghat lefelé az árazási szorzó. A value papírok továbbra is jelentős diszkonton forognak, emiatt a szektorrotáció akár évekig folytatódhat, akár megállókkal.

Idén az energiacégek és a bankok voltak felülteljesítők, a jellemzően technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq viszont alulteljesítő volt, a Fed berántotta a rotációs kapát. A Nasdaq még mindig 50 százalékkal magasabban áll, mint a Covid előtti szintek, vagyis lehet tere a további esésnek, viszont az előretekintő profitvárakozások most jóval magasabban állnak, mint a pandémia előtt, ezért tartós nagyobb esést az Amundi szerint már nem indokolt. Ennek ellenére idén a Nasdaq nomás alatt maradhat, az Amundi alulsúlyozza a növekedési papírokat, a Nasdaq-ot, és felülsúlyozzák az európai és a japán részvénypiacot. A részvényeknek még mindig kevés az alternatívája, hiszen a reálhozamok több régióba még mindig negatívak.

A régiónk meghatározó részvényeit tömörítő CETOP index tavaly jól teljesített, és 2022 is jól kezdődött, de még így is jóval alacsonyabban áll, mint a Lehman-időszakban, tehát ez alapján lehet még tere az emelkedésnek. További pozitívum, hogy nagyon kevés a növekedési papír, de sok a bank, biztosító és energiacég, a CETOP 76 százalékát teszik ki azok a papírok, amelyeknek kedvez a gazdasági környezet és a részvénypiaci rotáció.

Még mindig kedvező árazási szinten forog a CETOP, de kockázatok vannak, jellemzően politikailag, az EU-val való kapcsolatokban, de az alapforgatókönyv az Amundinál a megbékélés. További kockázat az, hogy a bérnövekedés leköveti-e az inflációt, itt az alapforgatókönyv 4-4,5 százalékos GDP-növekedés. A CETOP a Eurostoxx50-hez képest 27 százalékos diszkonton forog, miközben a historikus átlag 10 százalék, és a saját historikus árazási átlagától is elmarad. A fejlődő piacokhoz képest is 16 százalékos a diszkont, miközben az elmúlt 15 év átlaga 5 százalék volt.

A régiós indexek közül idén jól teljesített a magyar és az osztrák. Az ECB tónust váltott és a német hozamok emelkedtek, ez kedvezhet az osztrák bankoknak, a cseh bankoknak is kedvező működési környezete, de a magas áramárak az energiacégekre is pozitívan hatnak, Romániában az energiacégek profitálnak a gáz- és az olajár emelkedéséből, ráadásul több részvény továbbra is nyomott árazáson forog, ami jó táptalaja lehet az emelkedésnek.

A BUX rekordközeli szinten áll, 15 százalékkal magasabban, mint a Covid előtt, a fundamentumok alapján az Amundi szerint jóval magasabban kellene állnia. A bank és energiaszektor kilátásai jók, a magyar tőzsdén mind a 4 blue chip jó környezetben működik, magas a magyar GDP-növekedés és közel történelmi alacsony szinten áll az árazás. Kockázatot jelent a kamatstop és az üzemanyagár-plafon, ha ezek hosszútávon velünk maradnak, az a vállalatoknak egyre jobban tud fájni, ezenfelül az orosz-ukrán krízis is negatívan hat.

A BUX vállalatok profitja a Covid előttihez képest jóval magasabban áll, eközben az index értéke csak mérsékelten áll feljebb, mint a pandémia előtt, jelenleg még a román részvénypiacnál is olcsóbb a magyar, ez nem gyakran fordul elő.

Az orosz részvénypiac nagyot esett a tavalyi lokális csúcshoz képest, az Amundi 60 százalék esélyt ad egy de-eszkalációnak, de 30 százalék eséllyel kismértékű beavatkozás jöhet, és 10 százalék az esélye egy komolyabb inváziónak, az orosz részvénypiac ezért a kockázatkedvelő befektetőknek lehet vonzó. Az orosz gazdaság egyébként most egészen más állapotban van, mint a krími konfliktus idején, az olaj-, gáz- és fémárak is emelkednek, ez támogatja az orosz makrogazdaságot, ráadásul ikertöbblet van, magas a devizatartalék, amely a GDP 20 százalékára tehető. Az orosz részvénypiac osztalékhozama 11 százalék feletti, a fejlődő részvénypiacokkal szemben 62 százalék diszkonton forog, a befektetők durva forgatókönyvet áraztak be az orosz-ukrán konfliktusban, emiatt vonzó befektetési lehetőség az orosz részvénypiac.

A görög részvénypiac mögött sok driver lehet idén, ha az omikronon túl leszünk, akkor tisztességes éve lehet a görög turizmusnak, amely a görög GDP szempontjából kiemelten fontos, a kedvező kamatkörnyezet kedvezhet a görög bankoknak, a görög finomítók marzsait is javíthatja a turizmus élénkülése. 13-as P/E-rátán forog a görög részvénypiac, ráadásul jó eszközök állnak mögötte.

Címlapkép: © Jared Lloyd Photography 2019, Getty Images