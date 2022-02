Nincs megállás, tovább esnek a tőzsdék

Az Appeninn frissített stratégiát tett közzé a Budapesti Értéktőzsde honlapján, melyben a korábbi stratégiai elemek megerősítése mellett új prioritásokat is megjelöltek, mindemellett pedig a 2021 számokból is elárultak néhányat a gyorsjelentés előtt, valamint az idei évre is megfogalmaztak várakozásokat.