Új részvény debütált ma a magyar tőzsdén

Ünnepélyes kereskedésindító csengetés jelezte ma a Budapesti Értéktőzsdén az Épduferr tőzsdére lépését.

Szimbolikus csengetést követően debütáltak az Épduferr részvényei a Budapesti Értéktőzsde középvállalati igényekre szabott Xtend piacán. A csengetési ceremónián Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója, Palkovics Milán, az Épduferr igazgatóságának elnöke, a Navigator Investments Zrt., mint Kijelölt Tanácsadó részéről Jutasi Zoltán vezérigazgató, valamint Jobbágy Dénes, a vezető befektető Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója vett részt.

A társaság 50 millió darab törzsrészvényét 2021 végén regisztrálták a BÉT Xtend platformon. A társaság ezt követően sikeres zártkörű alaptőke-emelést hajtott végre, amelynek során közel 1 milliárd forint értékben vont be tőkét. Az alaptőke-emelés keretein belül egyúttal 19 891 078 darab, egyenként 10 forint névértékű törzsrészvény kibocsátására is sor került.

A hazai tulajdonú Épduferr 2004-es alapítása óta Dunaújváros és térségének jelentős építőipari szereplőjévé vált. A generálkivitelezői és fővállalkozói tevékenységet egyaránt folytató vállalat építőanyag- és acélkereskedelmi, valamit acélfeldolgozási üzletágakkal is rendelkezik.

A jövőbeni tervek középpontjában a nemzetközi piacok meghódítása áll, amelyhez a tőzsdei megjelenés is nagymértékben hozzájárulhat.

A társaság szisztematikus építkezéssel haladt a BÉT Xtend piac felé, amelynek során a Budapesti Értéktőzsde középvállalati szolgáltatáspalettáját is igénybe vette. A tőzsdei jelenlét megalapozásához a társaság sikeresen igényelt támogatást a tőzsdei megjelenés finanszírozását segítő, valamint tanácsadói szolgáltatást biztosító Mentor Program keretein belül. 2021-ben a hazai középvállalati sikertörténeteket prezentáló BÉT50 kiadványban is megjelent, majd a BÉT zártkörű tőkeági tranzakciókat elősegítő eseményén, a BÉT Xmatch-en is bemutatkozott a befektetők előtt - olvasható a BÉT közleményében.

Rövidtávú terveink között szerepel további forrásbevonások vizsgálata és a Standard kategóriába való feljutás

– mondta el a tőzsdére lépés kapcsán Palkovics Milán, az Épduferr igazgatóságának elnöke.

A képek forrása: BÉT