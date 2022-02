Kritikus szintek közelébe kerültek a tőzsdék

Az orosz-ukrán konfliktus hatására jelentős esés alakult ki a világ tőzsdéin, az európai piacokon nem ritkák a 3 százaléknál is nagyobb elmozdulások, ezzel pedig a világ fontos tőzsdeindexei közül több is kritikus szint közelébe került.

Ahogy korábban megírtuk, a világ fontosabb tőzsdeindexei közül több is a kritikus szinten áll. Ezek közül az egyik leglátványosabb grafikonnal a német DAX rendelkezik, amely az elmúlt hónapokban többször is megjárta a 15 000 pontos szintet, azonban idáig minden alkalommal megmentették. A rossz hír viszont, hogy ez a szint ma elesni látszik, persze messze vagyunk még a zárástól és a valamennyi vételi erő is látszott délelőtt a piacon, de ez akkor is aggasztó jel. Ami még támaszt jelenthet a befektetőknek, hogy 14 800 pontos szintre is történtek leszúrások, tehát még ez is jelenthet kapaszkodót.

Az amerikai határidős indexek eközben 1 százalékos mínuszban vannak, bár itt már múlt pénteken elindult az esés (amikor az európai tőzsdék már zárva voltak), tehát az előjelek alapján nem várható akkora esés a tengerentúlon. A Dow esetében a 34 000 pont jelenti a kritikus szintet, viszont a nyitást 34 450 pontnál várja az index, tehát az eddigiek alapján még nem kerül veszélybe a szint.

Az S&P 500-nál a 4300 pontos szint számít kiemelten fontosnak, innen pattant fel az árfolyam tavaly októberben és idén januárban is. Ha ez elesik, akkor még a 4200-4250 pont közötti zóna is megállót jelenthet, hiszen ez ellenállásként is és támaszként is szolgált már az elmúlt hónapokban és január 24-i leszúrás után is onnan pattant fel az árfolyam.

Végül pedig a Nasdaq tűnik a leginkább veszélyben az amerikai indexek közül. Itt a 14 000 pontos szintet kell nagyon figyelni, amelyik a múlt hónapban támaszként szolgált, de tavaly április-májusban ellenállás is jelentett. Ha ez a szint elesne, akkor benne lenne a pakliban egy esés a 13 000 pontos szintig. A 14 000 pontos szinttől egyébként mindössze 100 pontra nyithat majd a Nasdaq 100.

