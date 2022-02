Küszöbön az orosz-ukrán háború, megremegtek a tőzsdék

Pattanásig feszült a helyzet az orosz-ukrán határon, egyes források szerint akár már a héten inváziót indíthatnak az oroszok. A befektetők elkezdték árazni a negatív forgatókönyveket, azonban az egyes eszközök átárazódása nem az elmúlt napokban kezdődött, már hetek óta tart. A konfliktusra érzékenyen reagált az orosz részvények, az olaj és a magas orosz kitettséggel rendelkező bankok árfolyama, a tőzsdén jegyzett magyar nagyvállalatok közül az OTP-nek és a Richternek van érdemi kitettsége Oroszországban és Ukrajnában.

Olaj, földgáz

Az egyik kézenfekvő hatása egy orosz-ukrán katonai konfliktusnak az olajár további, akár meredek emelkedése lehet, mivel Oroszország fontos kitermelő, a befektetők elkezdhetik beárazni, hogy az ország egyes kapacitásai, ha csak átmenetileg is, de kieshetnek, vagy szankciókkal sújtanák az országot, ami korlátozná Oroszország olajexportját, ami már csak azért is érzékenyen érintheti az olajpiacot, mert a nagy kitermelők kapacitásai végesek, nem képesek arra, hogy rövid távon a kitermelésük jelentős növelésével mérsékeljék az olajár emelkedését. A legfrissebb elemzői becslések alapján rövid távon akár 100-120 dollár közötti szintre is ugorhat a Brent ára, a sáv alsó széle egyébként nincs is messze, csupán 6 százalékra a mostani szinttől.

Oroszország ráadásul Nyugat-Európa legfontosabb földgázszállítója, így a gáz ára is meredeken emelkedhet rövid távon.

Orosz részvények

Az elmúlt évtizedek geopolitikai feszültségei jellemzően lokális események maradtak, és ezzel párhuzamosan a tőkepiaci hatások is jellemzően lokálisak maradtak. Az orosz részvénypiac nem most került nyomás alá, a dollárban jegyzett RTS index értéke tavaly október végétől idén január elejéig elveszítette az értékének a harmadát, és bár azóta volt egy nagyobb felpattanás, az elmúlt napokban folytatódott az esés.

A dollárban jegyzett MOEX index értéke negyedével csökkent tavaly október és idén január között.

Az orosz részvényindexek egyik legfontosabb komponense a Gazprom, az orosz energetikai cég részvényárfolyama tavaly október eleje óta ötödével esett, a vállalat ezer szállal kötődik Európához, az esetleges szankciók érzékenyen érinthetik a vállalat működését, bár értékesítésének nagy részét hosszútávú szerződések védik.

A Sberbank árfolyama ezen az időtávon közel 40 százalékot esett.

Európai bankrészvények

Számos európai pénzintézetet is érzékenyen érintene egy orosz-ukrán háború, mivel leánybankokkal rendelkeznek az érintett országokban, jelentős kitettséggel, de a pénzintézetek attól is tartanak, hogy egy háború esetén Oroszországot lekapcsolják a SWIFT rendszerről, de az esetleges szankciók különböző derivatív termékekre is vonatkozhatnak, amikkel a pénzintézetek oroszországi üzleti partnereikkel kereskednek. Az olasz, francia és osztrák bankoknak van legnagyobb kitettsége Oroszországban. Az olasz és a francia pénzintézeteknek 22-22, az osztrák bankoknak 15,5, az amerikaiaknak 13 milliárd euró eszközük van az országban. Ha pénzintézetenként nézzük, akkor a lista élén a Raiffeisen és a Société Générale áll 18-18 milliárd eurónyi eszközállománnyal, az Unicredit kitettsége 15 milliárd euró. Az európai nagybankok közül elsőként, a Raiffeisen 115 millió euró céltartalékot képzett meg az esetleges Oroszország elleni szankciók miatt, az osztrák bank hitelállományának 11,5 százaléka Oroszországhoz, 2,2 százaléka Ukrajnához kötődik.

Persze a pénzintézetek igyekeznek nyugtatni a kedélyeket, az árfolyamok azonban nem csak ma, de már az elmúlt napokban is nagyot estek. A Raiffeisen azt kommunikálta, hogy az orosz kitettsége kezelhető, az ING kommunikációja szerint jól felkészült a helyzetre, a SocGen pedig közelről figyeli a fejleményeket és bizakodó az orosz operációjával kapcsolatban.

A Raiffeisen árfolyama ma több mint 8 százalékot esett, de már 10,4 százalék mínuszban is állt, az elmúlt 2 kereskedési napon pedig 13 százalékot zuhant. Igaz, volt is honnan, az árfolyam még mindig 10 százalékkal magasabban áll, mint a pandémia kitörése előtt.

A SocGen árfolyama ma több mint 6 százalékot esett, két nap alatt már 9 százalék a mínusz, de itt is van honnan esnie az árfolyamnak, a francia bank részvénye 5 százalékkal áll magasabban, mint a koronavírus-járvány előtti csúcson.

Az Unicredit ma 5 százalékot esett, de itt is nagy rali után esik az árfolyam.

Magyar részvények

OTP

Az OTP Oroszországban és Ukrajnában is jelen van, az ukrán bank mérlegfőösszegben és profitban is nagyobb, mint az orosz. Az ukrán bank mérlegfőösszege 911 milliárd forint (a legfrissebb elérhető adatok, tavaly szeptemberi állapot szerint), ami a bankcsoport mérlegfőösszegének 3,5 százaléka, az orosz pedig 746 milliárd forint, ami az OTP teljes mérlegfőösszegének 2,8 százaléka. A bruttó hitelállomány Ukrajnában 606, Oroszországban 689 milliárd forint, bankcsoport szinten 3,8 illetve 4,4 százalék.

A tavalyi első 9 hónapban a bankcsoport profitjának közel 9 illetve 7 százalékát adta az ukrán és az orosz bank, az összes leánybank profitján belül 15 illetve 13 százalék volt a két leánybank hozzájárulása az adózott eredményhez. Oroszországban 135, Ukrajnában 85 bankfiókot üzemeltet az OTP, a bankcsoport alkalmazottainak 23 százaléka, 8601 fő dolgozik Oroszországban, nagy részük ügynök.

Az OTP árfolyama ma már több mint 4 százalék mínuszban is állt, az elmúlt 3 napban közel 7 százalék volt az esés mértéke.

Richter

Oroszország a Richter második legnagyobb forgalmú piaca az Egyesült Államok után, a tavalyi év első kilenc hónapjában a gyógyszergyártási árbevétel közel 17 százalékát adta. Ukrajna súlya jóval kisebb, de az időszaki 10 milliárd forintos forgalmával a Richter top10 piaca között van gyógyszergyártási árbevétel szerint. A két ország együttesen jelenleg a bevételek közel ötödét adja a Richternél, a stratégiai nőgyógyászati szegmensben pedig 18,5 százalékot képviselnek.

A rubel árfolyamának változása jelentősen hat a Richternél, a 2021 január-szeptemberi időszakban például csak a forint rubellel szembeni erősödésének számlájára írható, hogy csökkent a Richter Oroszországból származó bevétele (rubelben 4,6 százalékkal emelkedett a bevétel, forintban azonban 3,8 százalékos volt a csökkenés mértéke év/év alapon). A stratégiai nőgyógyászati üzletág bevételeiből Oroszország és Ukrajna súlya csökken, ez szintén elsősorban az orosz piacnak tudható be, ahol közel 10 százalékkal esett a Richter nőgyógyászati bevétele a január-szeptemberi időszakban.

Az ukrán-orosz konfliktus elsősorban az árfolyamváltozások keresztül hat az értékesítési bevételekre, de gyógyszergyártást is végez a Richter Oroszországban. A Richter 1996 óta van jelen Oroszországban gyártóüzemmel, a cég teljes éves késztermék mennyiség mintegy 16 százaléka keletkezik Oroszországban a Richter honlapja szerint. A 400 főt foglalkoztató Gedeon Richter RUS késztermékek előállításával, valamint kiszereléssel (tabletták, kapszulák) foglalkozik. Termékei között allergiaellenes, szív- és érrendszeri készítmények, fekélyellenes, gyulladásgátló gyógyszerek, továbbá nyugtató és antibakteriális készítmények is megtalálhatók. Készítményeinek fő piaca a FÁK országok, illetve Magyarország.

Az orosz piacra ható tényezők továbbá, hogy a régióban az orosz gyártók piaci részesedése nőtt az elmúlt hónapokban a külföldi gyógyszercégek rovására, részben az Oroszországgal szemben érvényesített nemzetközi szankciók következtében. Közben a nagykereskedelmi piac átalakulóban van, a patikaláncok fizetőképessége romlik, ami szintén kockázatot jelent a Richterre nézve, az orosz-ukrán feszültségtől függetlenül is.

A Richter befektetői sem ma kezdték el beárazni az esetleges negatív következményeket, az elmúlt hetekben már nyomás alatt volt az árfolyam, egy hónap alatt 12 százalékkal került lejjebb.

Mol

A magyar energetikai vállalat közvetlen kitettsége Oroszország és Ukrajna felé nem meghatározó. Oroszországban kitermelést folytat a vállalat, a Baitugan mezőn a kitermelés jellemzően 4 ezer hordó/nap.

A Mol árfolyama ma már 2,5 százalék mínuszban is állt, amiben csak kisebb részben játszik szerepet az orosz-ukrán konfliktus kiéleződése, annál inkább az üzemanyagok árának rögzítése, a kormány ugyanis az üzemanyagok hatósági árának fenntartása mellett döntött. Az intézkedés első ütemben három hónapra szólt, vagyis idén február 15-ig lett volna hatályos, azonban a világpiaci és egyéb körülményeket, folyamatokat figyelembe véve a kormány az intézkedés 2022. május 15-ig történő fenntartása mellett döntött, a 95-ös oktánszámú motorbenzin és a gázolaj lehetséges legfelső árát literenként 480 forintban határozták meg.

Címlapkép: krisanapong detraphiphat, Getty Images