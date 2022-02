Nem csak az Aegon vonul ki, pezseg a régiós biztosítói piac

A járvány ellenére csaknem rekord aktivitást mutatott a régiós biztosítói M&A-piac 2020-ban, az euróban számított díjbevétel-visszaesést pedig 2021-ben már visszapattanás követte a szektorban. Összességében a régiós biztosítási piac kevésbé szenvedte meg a koronavírus-járványt, mint maga a gazdaság.

Biztosítás 2022 Az M&A-tranzakciók is terítékre kerülnek a Portfolio március 29-ei Biztosítás 2022 konferenciáján, érdemes mielőbb regisztrálni!

Megjelent a Deloitte éves Biztosítói M&A piaci jövőképe, amelyet Vajda Zsolt, a Deloitte regionális pénzügyi tanácsadási üzletág igazgatója és kollégái mutattak be a társaság mai online sajtóeseményén. Az EY globális biztosítói tanulmányát alábbi cikkünkben mutattuk be:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 10. A biztosítóknak kellene megmenteniük a világot?

Mint a Deloitte eseményén elmondták, gazdasági visszaesés és a régiós devizák leértékelődése jellemezte a 2020-as évet, ami rányomta a bélyegét a biztosítási piac teljesítményére és euróban számított díjbevételére.

A régiós életbiztosítási biztosítási piac díjbevétele 6,5%-kal, a nem-élet üzletágé 2,8%-kal csökkent 2020-ban euróban, a helyi devizákban mérve azonban sok helyen stagnálás vagy enyhe növekedés látszódott.

Jelentős a hatása a lengyel piacon az unit-linked termékek iránti kereslet visszaesésének, amit a kisebb szegmensek növekedése nem tudott kompenzálni.

A korábbi növekedést követően a kárkifizetések is csökkentek a biztosítóknál, mégpedig nagyobb mértékben, mint a díjak, így a kárhányadok is jócskán javultak, így a biztosítók profitabilitása is növekedett. A GDP visszaesése miatt a biztosítási penetráció is nőtt a legtöbb országban. A régió átlaga 2,4%, az EU-é 7,9%, a régióból felfelé Csehország és különösen Szlovénia lóg ki.

Szlovákiát leszámítva 2021-ben már mindenhol látható felpattanás, és a járvány előtt stagnáló életbiztosítási piac is megindult felfelé az a kockázati védelem felértékelődése miatt, illetve az egészségbiztosítások is nyertesei lehetnek a járványnak – állapították meg a szakértők.

2021-ben a kárkifizetések is emelkedtek már, de nem olyan mértékben, mint a díjbevételek, így a kárhányadok is jellemzően elmaradnak még a pandémia előtti szinttől.

2020-ban a régiós életbiztosítási piacon a lengyel PZU, az osztrák VIG és a holland NN, a nem-életbiztosításoknál az osztrák VIG, a lengyel PZU és az olasz Generali volt a legnagyobb szereplő. Az Aviva azóta kivonult Lengyelországból, míg például az NN átrendezte piacait: Bulgáriából kivonult, Lengyelországban viszont erősített.

A pandémia ellenére 2020 erős volt a biztosítói tranzakciók szempontjából, egy tranzakció híján elérte a biztosítói M&A-piac a 2018-as aktivitást. Hat tranzakció van folyamatban jelenleg folyamatban,

például a lengyel MetLife eladása, az Ergo romániai eladása és a régiós Aegon biztosítók Lengyelországot, Magyarországot és Romániát érintő értékesítése.

Vevői oldalon a VIG és a Generali mostanában a legaktívabb, az eladói oldalon például a Münich Re (illetve ennek része, az Ergo), az Aviva, a MetLife és az Axa optimalizál (utóbbi lényegében elhagyta a régiót). Az elmúlt években Magyarországon is számos kivonulás történt.

Míg a tőzsdéken 8-13-as P/E ráta mellett adják-veszik a biztosítókat, az M&A-tranzakciókban ennél jóval magasabb (az Aegonnal pl. 15-16-os) is előfordul, ami a jövőbeni költségszinergiák beárazását is mutatja – válaszolták a Portfolio kérdésére.

A kihívások között említették, hogy a biztosítókra vonatkozó IFRS 17 bevezetése 2023. január 1-jén esedékes, de azt követően is erőforrásokat fog igénybe venni a biztosítóknál szakmai és technológiai oldalon egyaránt. További szabályozói feladat az ESG szabályozási csomag, ami szintén jelentős erőforrásokat fog igényelni a biztosítóktól.

Az infláció a működési költségeken és kárkifizetéseken, az emelkedő hozamkörnyezet a befektetési termékeknél az ügyfelek hozamelvárásain keresztül, illetve a biztosítók saját befektetési hozamain keresztül hathat a biztosítókra. A digitalizáció területén még sok a teendő, és a munkaerőpiaci feszültségek is érintik a biztosítókat – összegezték a fő kihívásokat.

Az Aegonban és az Union Biztosítóban, mint az osztrák Vienna Insurance Group két érdekeltségében való bejelentett 45%-os állami szerepvállalást nem kommentálták részletesen a Deloitte szakértői, az állami szerepvállalás hatásai a konkrét feltételek fényében még sokfélék lehetnek

A 45%-os kisebbségi tulajdonszerzés mindenesetre inkább pénzügyi, mint szakmai befektetői szerepvállalást sejtet.

Biztosítás 2022 Az M&A-tranzakciók is terítékre kerülnek a Portfolio március 29-ei Biztosítás 2022 konferenciáján, érdemes mielőbb regisztrálni!

Címlapkép: Jeremy Moeller/Getty Images