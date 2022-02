Jól húz a Mol, újabb bivalyerős eredmény jöhet

Nagy Viktor 2022. február 17. 13:30

Alapvetően továbbra is nagyon kedvező a Mol működési környezete, a szénhidrogének ára jóval magasabban áll, mint egy évvel ezelőtt, és a Mol finomítói és petrolkémiai árrése is jelentősen bővült, ezeknek köszönhetően újabb bivalyerős negyedév állhat a vállalat mögött. A péntek hajnalban érkező tavalyik negyedik negyedéves beszámolóban a Mol az egy évvel korábbihoz képest megduplázódó EBITDA-ról számolhat be, a magas szénhidrogénáraknak és a dollárral szemben gyenge forintnak köszönhetően az Upstream szegmens lehetett a vállalatcsoport motorja.