Ők szép csendben hatalmasat kaszálnak a benzinárstopon

Látványosan megugrott a hatósági áras üzemanyagok értékesítése az elmúlt hónapokban a tranzitútvonalakon - írja a G7. A portál szerint ez arra utal, hogy Magyarországon áthaladó kamionok gyakrabban tankolnak nálunk, mint korábban, mert így 1-1 teherautó sokkal olcsóbban tankolhat a magyar oldalon. A nemzetközi fuvarcégek a magyar intézkedésnek köszönhetően akár több tízmillió forintos is nyerhetnek éves szinten.

A portál szerint az árstop így a nagy nemzetközi fuvarozócégek költségeit is jelentősen csökkenti, közben viszont az benzinkutakat üzemeltető kisebb, magyar tulajdonú vállalkozások állják ennek a költségét.

Az ő véleményükről és reakciójukról több cikkünkben is beszámoltunk:

A portálnak nyilatkozó ágazati szereplők arról számoltak be, hogy úgy virágzik az üzemanyag-turizmus, mint talán még soha. De nemcsak a személyautóval éri meg Magyarországon tankolni, szemben a környező országokkal (ahol 30-70 forinttal is többet kell fizetni literenként az üzemanyagért). A magasabb forgalomnak normál üzletmenetben örülhetnének is a magyar üzemeltetők, ugyanakkor közben a beszerzési ár a hatósági ár fölé került, így minden értékesített literen veszteséget szenvednek el a tulajdonosok.

Az is kiderül a cikkből: a jelentősebb forgalomnövekedést nem is a környező országok ingázó lakói okozzák, hanem a nagy nemzetközi fuvarozócégek kamionjai.

Székely Zsolt, a több mint 500 járművel rendelkező Révész Holding nemzetközi fuvarozócég vezérigazgatója a lapnak érzékeltette, hogy milyen jelentősége van az üzemanyagköltségnek az üzleti modellben. Két munkatársuk is van, akiknek csak az a feladata, hogy folyamatosan monitorozzák az európai kutak árait, és jelezzék az úton lévő kamionosoknak, hol lehet olcsóbban tankolni.

Elmondása szerint ezekbe a kamionokba 1000-1200 liter üzemanyagot lehet tölteni, ekkora mennyiségnél pedig már a literenkénti tíz eurócentes árkülönbség is szemmel látható megtakarítást eredményez. Éves szinten ezzel több tízmillió forintot spórolhat egy vállalat.

Konkrét példán szemléltetve: egy nagy fuvarozócég jelenleg egyetlen kamion megtankolásán 35-40 ezer forintot (100-110 eurót) spórolhat, ha a kocsi még a magyar-osztrák határ itteni oldalán tér be egy kútra. Egyre jellemzőbb tehát a határmenti kutakon, hogy mielőtt kilépnek a nemzetközi cégek kamionjai, tankolnak egyet Magyarországon.

Közben a hazai kútüzemeltetők buknak a történeten. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára a Portfolio-n megjelent írásában arról számol be, hogy ők elkeseredettek. A kis kutakon ezzel szemben a 480 Ft-os maximált ár miatt ma még „csak” 8-9 forint veszteség van egy liter gázolajon, péntektől már 14 forint a „bukó”. Ez a kutak forgalmától függően milliós, több-milliós veszteséget „termel” havonta.

A G7 egy korábbi cikkében arról számolt be, hogy több hazai piaci szereplő felfüggesztheti az értékesítést. Lencse Zsolt, az ország nyugati részében hét töltőállomást üzemeltető Concordia-Trans Kft. ügyvezetője pénteken valószínűleg bezárja benzinkútjait. Egri Gábor, az országszerte 21 kutat üzemeltető Envikút Kft. ügyvezető tulajdonosa a lapnak úgy fogalmazott, hogy az árstoppal likvidálják a piac 25 százalékát kitevő fehér kutakat. Szerinte, ha tovább emelkednek az árak, akkor ez a szegmens teljesen bedőlhet. A nagy láncok úgynevezett színes kútjai annyiban kedvezőbb helyzetben vannak, hogy az egyéb szolgáltatásokkal lehet keresztfinanszírozni az üzemanyag-értékesítés veszteségét - jegyezte meg a portál.

