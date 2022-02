Durván elszállt a magyar gazdaság villanyszámlája, ebből még komoly gondok lehetnek

A magyar vállalati szektor havi villanyszámlája a tavaly nyári 90 milliárd forint körülről decemberre 200 milliárd forintra ugrott és az energiaárak elszállásának utolsó néhány havi begyűrűzése már oda vezetett, hogy 2021-ben éves alapon 45%-kal ugrott meg a szektor villamosenergia költsége – derült ki az Energiahivatal friss éves adataiból készített Portfolio-összesítésből. Mivel januárban és februárban is nagyon magasan maradtak a tőzsdei gáz- és áramárak, így a durva vállalati költségsokk elhúzódni látszik és ez már bizonyára szerepet játszott a váratlanul magas januári fogyasztói inflációs adatban is. Az idei év egyik nagy kérdése, hogy a költségsokk fogyasztók felé (részleges) áthárítása mellett minden vállalati szereplő bírni fogja-e ezt az új piaci helyzetet komolyabb működési zavarok, illetve csődesemény nélkül.

A napokban frissítette a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a villamosenergia ipari társaságok teljes 2021. évi részletes statisztikáit, amelyekből most arra koncentrálunk, hogy a kereskedők (versenypiac) és az egyetemes szolgáltatók (rezsicsökkentéssel védett kör) milyen értékesítési adatokat produkáltak. Ez ad ugyanis képet arra, hogy a nyári-őszi hónapoktól felfutó világpiaci energiaárak itthon milyen konkrét begyűrűző hatást gyakoroltak, hiszen most már 2021 végéig havi szinten is ismerjük, hogy a piaci szereplők mekkora árbevételt generáltak. Megfordítva: az adatok azt mutatják, hogy a magyar vállalati szektor villanyszámlája milyen mértékben szállt el.

Az alábbi ábra rögtön jó képet ad arról, hogy ez mennyire durva volt. Amint láthatjuk:

a tavaly nyárig még havi mintegy 90-95 milliárd forintnyi villanyszámla év végére 200 milliárd forintra ugrott.

Éves szinten az utolsó hónapok vad emelkedése máris oda vezetett, hogy a vállalati szektor villanyszámlája 45%-kal 1270 milliárd forintra ugrott. (A statisztikából mi csak az energiakereskedők felhasználóknak közvetlenül, illetve tőzsdén keresztüli értékesített villamos energiája árbevételét néztük, de ez jó közelítést ad a teljes vállalati szektor villanyszámlájára, mert nekünk ezzel a merítéssel éves szinten 2020-ra 876 milliárd forint jött ki, míg az MNB a decemberi inflációs jelentésében úgy becsülte, hogy a teljes vállalati szektor 2020-as villanyszámlája 915 milliárd forint volt.)

Érdemes megemlíteni, hogy az áramkereskedők durva árbevétel-emelkedése nem azzal függött össze, hogy jóval több áramot értékesítettek, ugyanis amint az alábbi ábrán látjuk: csak a szokásos szezonalitásból fakadó megugró év végi keresletről beszélhetünk.

Amint a bevezetőben jeleztük: a tőzsdei gáz- és áramárak részben a téli szezon, részben az orosz-ukrán feszültség miatt tartósan nagyon magas szinten ragadtak, így a magyar vállalati szektort ért tavaly év végi költségsokk egyelőre érdemben nem enyhült.

A MEKH havi részletességű adatai azért is érdekesek, mert ebből képet kaphatunk arra is, hogy valóban tömegesen bemenekültek-e az önkormányzatok, egyéb közszférabeli intézmények a rezsicsökkentett áramellátás hatálya alá (egyetemes szolgáltatói körbe bejelentkeztek-e), mint ahogy azt a jogszabályi lehetőség alapján ősszel megírtuk, vagy sem. Az alábbi ábra egyértelmű képet ad erre:

elmaradt a tömeges bemenekülés, csupán minimálisan lehetett több az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített áram, mint ami a szezonális felfutásból egyébként is indokolható lenne.

A MEKH majd pár nap múlva teszi közzé a januári részletes villamosenergia statisztikáit és abból várhatóan képet kaphatunk majd arra, hogy a kkv-k elvileg széles köréből ténylegesen mennyien tudtak élni azzal a lehetőséggel, hogy januártól júniusig szintén az egyetemes szolgáltatás keretében vételezhetik az áramot. Emellett annak az eredményét is elkezdjük majd látni, hogy közben ezzel ellentétes irányú lépésként a kormány szilveszter előtt váratlanul azt is bejelentette, hogy január végéig fel kell mondania a költségvetési szervekhez tartozó intézményeknek az egyetemes szolgáltatási szerződéseiket és júniusig ők a magas szabadpiaci árak mellett kénytelenek áramot venni.

Mivel tehát az egyetemes szolgáltatás keretében eladott villamos energia mennyisége nem ugrott meg a szezonálisan indokolhatónál nagyobb mértékben, így az árbevételi grafikonon sem látunk megugrást, hiszen a rezsicsökkentés intézménye megmaradt.

Amint az alábbi ábrán láthatjuk: az egyetemes szolgáltatás keretében hatóságilag meghatározott lakossági és nem-lakossági értékesítési ár (forint/KWh) tényleg nem változott évek óta, így tehát ezen a piacon a szolgáltatók az árbevételi változásukat egyedül a fent említett két, egymással ellentétes hatás (kkv-k be, költségvetési szektor kikerült az egyetemes körből) eredőjétől várhatják.

