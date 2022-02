Megint egyre rosszabb a hangulat a tőzsdéken

Az elmúlt napokban-hetekben elsősorban az orosz-ukrán helyzettel kapcsolatos hírek határozták meg a piaci hangulatot, tegnap például jelentős esést lehetett látni az amerikai tőzsdéken, miután Joe Biden amerikai elnök arról beszélt , hogy mostanra nagyon valószínűnek tartja az esetleges orosz inváziót, ami szerinte napokon belül megtörténhet. Ezek után pénteken az ázsiai tőzsdék is estek, viszont valamelyest javította a hangulatot, hogy az amerikai és az orosz külügyminiszter megegyeztek egy találkozóban, ez pedig felcsillantotta a reményt az Ukrajna körüli patthelyzet diplomatikus megoldására, és ennek hatására a határidős indexek is felpattantak, azonban Európában így is csak vegyes elmozdulások voltak láthatók a nap legnagyobb részében, majd délutánra megint elkezdett romlani a hangulat, miután újabb hírek érkeztek az ukrajnai szakadár területek felől, ahonnan a beszámolók szerint Oroszországba evakuálják a lakosságot.