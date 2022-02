Most jött el a durva pillanat a benzinkutak számára

Az elmúlt napokban több olyan hír is érkezett, melyek szerint az egyes benzinkutak kénytelenek korlátozni az értékesített üzemanyag-mennyiséget, mivel a beszerzési árak annyival meghaladják a kormány által bevezetett 480 forintos kiskereskedelmi árplafont, hogy a kutasok gyakorlatilag veszteségért tudják eladni a dízelt.

Ezt a helyzetet tetézi még jobban, hogy mától tovább emelkedett a benzin nagykereskedelmi ára a holtankoljak.hu szerint, vagyis már a dízel mellett a 95-ös benzint is veszteséggel tudják értékesíteni a kutasok a kormány által bevezetett árstop miatt.

Hatósági ár nélkül az alábbi átlagárak lennének a hazai kutakon:

95-ös benzin: 520 Ft/liter

Gázolaj: 535 Ft/liter

Ezzel egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a kutasok, hiszen az eheti Kormányinfón Gulyás Gergely azt is rögzítette, hogy a kormány nem akarja kompenzálni a kútüzemeltetők veszteségeit a 480 forintos hatósági ár miatt, továbbá közölte, hogy a mennyiségi korlátozás nem jogszerű a kutasok részéről. Emellett arról is beszélt, hogy az innovációs tárca már ki is jelölte a Molt ahhoz a 3-4 kúthoz, amely eddig jelezte az üzemeltetés felfüggesztését. Később egyébként a kormánypártok frakcióvezetője, Kocsis Máté is megerősítette, hogy a Pénzügyminisztérium nem készül kompenzációra a benzinkutak esetében.

Tehát a mennyiségi korlátozás jogszabályellenes, de akkor mit lehet tenni? A bezárás elkerülése érdekében a györkönyi benzinkút arra kérte a vásárlóit, hogy az üzemanyagár-stop fennmaradásáig lehetőleg ne nála tankoljanak, ezzel igyekszik tompítani a veszteségeket. A túlzott veszteség ugyanis fenntarthatatlanná teszi a kút működtetését, a tulajdonos a vállalkozás bezárására vagy a tevékenység felfüggesztésére kényszerülhet és ez esetben közbelép az állam és új üzemeltetőt jelöl ki, amely a hírek szerint az első ilyen esetekben a Mol.

Maximum a veszélyhelyzetnek a végéig kellett egyébként ebben a nyilatkozatban azt vállalnunk, hogy az átvett kutakat üzemeltetjük

- nyilatkozta Orosz András, a Mol kiskereskedelmi igazgatója.

A Telex közben azt írja, hogy egyelőre még nem lehet tudni olyan esetről, hogy bárki átadta volna az üzemeltetést a Molnak vagy annak a hat további szereplőnek, aki ideiglenesen átvállalná a bedőlő kutak üzemeltetését. A lapnak egy vidéki kúttulajdonos a következőt mondta:

„Ha meglesz az első átadás, tömött sorban fogunk tanácsot kérni, hogy mire kell figyelni. Addig azonban a legnagyobb probléma az, hogy amennyiben tudnánk, hogy meddig tart, ha május 15-tel tényleg vége van, akkor dönthetnénk, hogy betolunk erre 20 milliót, vagy nem. De a teljes bizonytalanságra éljük fel a családunk tartalékait?”

Mindeközben nem csak vesztesei vannak a benzinár-stopnak, hiszen látványosan megugrott a hatósági áras üzemanyagok értékesítése az elmúlt hónapokban a tranzitútvonalakon - írja a G7. A portál szerint ez arra utal, hogy Magyarországon áthaladó kamionok gyakrabban tankolnak nálunk, mint korábban, mert így 1-1 teherautó sokkal olcsóbban tankolhat a magyar oldalon. A nemzetközi fuvarcégek a magyar intézkedésnek köszönhetően akár több tízmillió forintos is nyerhetnek éves szinten.

Közben Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu árösszehasonlító adatbázist üzemeltető 3 P Online Kft. ügyvezetője az RTL-nek arról beszélt, hogy a fogyasztói oldalról megugrott a kereslet például az autópályákon lévő benzinkutak irányába, ahol korábban csak jóval drágábban lehetett tankolni, most viszont ezeken a kutakon is érvényes a hatósági ár.

