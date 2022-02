Sosem volt még ilyen jó éve a magyar SAP-nak

Alapítása óta a legsikeresebb évet zárta az SAP Hungary a tavalyi év kiemelkedő eredményeinek köszönhetően. A Magyarországon 25 éve működő szoftverfejlesztő vállalat tavaly mintegy 12,5 százalékkal tudta felülmúlni 2020-as árbevételét. A rekord üzleti eredmény egyik fő oka a felhőszolgáltatások iránt megnövekedett kereslet volt, csak ebben a szegmensben több mint 30 százalékkal nőtt a bevétele az SAP Hungary-nak.

Az SAP a pandémia ellenére növekedni tudott, ami nagy részben annak köszönhető, hogy termékeik és szolgáltatásaik jelentős része pont a járvány negatív hatásainak enyhítésében segíti az ügyfeleket. A legnagyobb kihívást jelentő területek például az üzletfolytonosság, üzembiztonság, HR-adminisztráció, redundancia-analízis, vagy a valós idejű készletmenedzsment, amiknek kezelésére egyre több vállalat választja a legkorszerűbb digitális, felhőalapú megoldásokat. A megnövekedett kereslet nem meglepő, hiszen a felhőalapú szolgáltatások beruházási igénye hosszútávon lényegesebb kisebb, illetve a kiépítés ideje is gyorsabb, mint egy helyszíni telepítésű (on-premise) megoldásnak, ami a gyors reagálást igénylő vírushelyzetben a szokásosnál is nagyobb vonzerőt jelentett a vállalati döntéshozóknak.

A vállalatokon belüli információk mellett egyre több külső hatás elemzésében is támogatja ügyfeleit az SAP világszerte, jó példa erre a klímaváltozással összefüggő információk menedzselése. Ennek megfelelően a fenntarthatóságot és a környezettudatosságot támogató megoldások népszerűsége is folyamatosan nőtt az elmúlt évben, ami idén is meghatározó lehet, hiszen szabályozói, fogyasztói és partneri oldalról továbbra is ez az egyik fő elvárás a cégek felé. Globálisan is jó évet tudhat maga mögött az SAP, hiszen a vállalatcsoport teljes bevétele 2 százalékkal emelkedve elérte a 27,8 milliárd eurót. A felhőszolgáltatásokból származó bevétel 17 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest. A cég a felhőszegmensben látja a legnagyobb fejlődést, és a chiphiány miatt az idei évben is megnövekedett keresletre számít ezen a területen.

Az üzleti eredmények mellett a létszám is nagyot nőtt az SAP magyarországi leányvállalatánál. A budapesti irodákban jelenleg több mint 1350-en dolgoznak, csak 2021-ben több mint 200 embert vettek fel, és jelenleg is mintegy 100 pozíció vár betöltésre.