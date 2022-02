Újabb olasz focicsapatba száll be amerikai befektető

A Boston Celtics társtulajdonosa, Stephen Pagliuca által vezetett befektetői csoport megállapodott az olasz Serie A-ban szereplő Atalanta megvásárlásáról.

Az Atalanta Bergamasca Calcio szombati közleményében közölte, hogy a befektetői csoport megvásárolná a La Dea 55 százalékát, a klub mintegy 86 százalékát birtokló olasz Percassi család holdingját. Percassiék, akiknek a névadó csoportja a Kiko Milano kozmetikai lánc tulajdonosa és a Starbucks olaszországi üzleteinek vezetője, megtartják 45 százalékos részesedésüket a La Deában, és egy "egyenlő partnerség" keretében továbbra is a legnagyobb egyedüli részvényes maradnak.

Az ügylet értelmében, amely a források szerint az Atalanta értékét az adóssággal együtt mintegy 500 millió euróra becsüli, Antonio és Luca Percassi marad az Atalanta elnöke és vezérigazgatója.

Az Atalanta az elmúlt három szezonban kvalifikálta magát a Bajnokok Ligájába, és három egymást követő szezonban harmadik helyezést ért el a Serie A-ban, ami hozzájárult ahhoz, hogy 2020-ban a Covid hatása ellenére 52 millió eurós nyereséget érjen el.

Az elmúlt időszakban több olasz futballcsapat is amerikai tulajdonba került, így a Genoa, az AC Milan, a Fiorentina, a Spezia, az AS Roma és a Venezia is. 20 olasz élvonalbeli klubból kilencet már külföldi nagytulajdonos irányít, például a kínai Suning Group az Inter Milant, a kanadai Joey Saputo pedig a Bolognát.

(Reuters)

Címlapkép: Isabella Bonotto/Anadolu Agency via Getty Images