Durván alulértékelt a forint, ha Big Macben mérjük

A Big Mac-et 1967-ben Jim Delligati, a pennsylvaniai McDonald's franchise tulajdonosa alkotta meg. A következő évben az egész Egyesült Államokban piacra dobták, ma pedig már több mint 70 országban lehet kapni. A fogyasztók által fizetett ár azonban attól függően változik, hogy éppen melyik országban vásárolunk, amint azt az úgynevezett Big Mac-index is mutatja. Az index azt hivatott mérni, hogy az aktuális devizárfolyamokhoz képest mennyire lehet alul- vagy túlértékelt egy ország devizája, ha a Big Mac árát használjuk támpontként. Így megvizsgálva a forintot, az látszik, hogy a hazai fizetőeszköz durván alulértékelt a vezető devizákkal szemben. Jó hír viszont, hogy akármennyire is abszurdnak tűnik, a Big Mac-indexnek hosszú távon általában igaza van, vagyis a forinthoz hasonlóan alulértékelt devizák jellemzően elkezdik ledolgozni a lemaradást.

Mit mutat a Big Mac-index?

A Big Mac-indexet a The Economist alkotta meg még 1986-ban, és elsősorban a vásárlóerő-paritás fogalmát volt hivatott bemutatni. Más szóval, segít szemléltetni azt a közgazdaságtani elméletet, hogy az országok közötti devizaárfolyamok jelentősen eltérhetnek egy azonos árukból és szolgáltatásokból álló kosár költségeitől az adott országokban.

Tekintettel arra, hogy a McDonald's a világ egyik legnagyobb vállalata, és a Big Mac világszerte széles körben elérhető, ez azt jelenti, hogy a híres hamburger a legtöbb ország között alapvető áruösszehasonlításként használható. Előnye továbbá, hogy az inputok és az elosztási rendszer ugyanaz, néhány kisebb módosítással (például marhahús helyett csirkehúsos pogácsa Indiában).

A Big Mac két különböző országban való árait felhasználva az index jelzést adhat arról, hogy egy valuta esetleg túl- vagy alulértékelt-e. Például egy Big Mac Kínában 24,40 jüanba kerül, míg az Egyesült Államokban 5,81 dollárba. Az Big Mac árak hányadosaként számolt implikált árfolyamot a tényleges devizaárfolyammal (USD/CNY) összehasonlítva láthatjuk, hogy a jüan túl- vagy alulértékelt-e.

Ahogy az alábbi levezetés is mutatja, a Big Mac Index szerint a jüan 34 százalékkal alulértékelt a dollárhoz képest.

Mi a helyzet a forinttal?

Nézzük meg, hogy mit mutat a Big Mac index a forintra, ha a dollárral szemben vizsgáljuk. Egy Big Mac 982 forintba kerül Magyarországon, míg az Egyesült Államokban 5,81 dollárba. Az implikált árfolyam 169,02 forint. Ha azt összevetjük a jelenlegi tényleges USD/HUF árfolyammal (ami a cikk írásának pillanatában 313 forint közelében mozog) akkor azt kapjuk,

hogy a forint 46 százalékkal alulértékelt a dollárral szemben.

A Big Mac index alapján a vezető devizák közül az euróval szemben valamivel jobban áll a forint, hiszen, ha a 982 forintos Big Mac árat vetjük össze az euróövezetben jellemző 4,42 eurós árral, akkor az implikált Big Mac árfolyamra 222,17 forintot kapunk. Ezt összevetve a 356-os EURHUF árfolyammal, azt kapjuk,

hogy a forint 37,6 százalékkal alulértékelt az euróval szemben.

Ezt készpénznek venni természetesen nem szabad, hiszen alapvetően a vásárlóerő-paritást hivatott bemutatni az index és közel sem tökéletes, például az olyan faktorokat nem modellezi, hogy egy Big Mac árát a munkaerő költsége is befolyásolja, ami nem látszik közvetlenül a devizaárfolyamokon. Utóbbira egyébként a The Economist egy GDP-vel korrigált változatot is létre hozott.

Ez alapján a dollárral szemben csak 20,2 százalékkal alulértékelt a forint.

Forrás: The Economist

Míg az euróval szemben 22,9 százalékkal alulértékelt a hazai fizetőeszköz.

Forrás: The Economist

Big Mac árak a világban

Az indexnek a devizaárfolyamok értékelésén túlmenően más haszna is van, például megmutatja a hamburgerárak időbeli inflációját. Ha összehasonlítjuk a különböző országokban egy Big Mac árát egy azonos pénznemében - például amerikai dollárban -, akkor azt is láthatjuk, hogy hol olcsóbb vagy viszonylag drágább a hamburger.

A Visual Capitalist minden Big Mac árát a helyi pénznemről az adott időpontban érvényes aktuális árfolyam alapján váltotta át amerikai dollárra. Az alábbiakban a Big Mac árának változása látható adott országban, 2022. januári árak szerint rendezve.

A legdrágább Big Mac-et Svájcban kapjuk, szorosan mögötte Norvégia következik. Mindkét országban viszonylag magasak az árak, de a többi OECD-országhoz képest magasabbak a bérek is.

Ha a drágulás mértékét nézzük, a legnagyobbat Venezuelában ugrottak a hamburgerárak, ahol 2004 óta közel 250 százalékkal drágult egy Big Mac. Az országot évek óta hiperinfláció sújtja, így nem meglepő, hogy az adatokban is nagy áringadozásokat látunk.

Magyarország az utolsó harmadban található a Big Mac árát tekintve, és az egyik legkisebb mértékben drágult nálunk a hamburger 2004 óta, mindössze 23 százalékkal.

Végül érdemes megjegyezni, hogy Oroszországban a legolcsóbb a Big Mac, ami az ország alacsonyabb árszintjét tükrözi. A munkaerőköltség Oroszországban egyébként nagyjából harmada a svájciakénak.

A burger-közgazdaságtan közel sem hibátlan

A Big Mac-index több okból is hasznos. A befektetők használhatják az infláció időbeli alakulásának mérésére, és összehasonlíthatják azt a hivatalos nyilvántartásokkal. Ez segíthet nekik a kötvények és más, az inflációra érzékeny értékpapírok értékelésében. A Big Mac Index azt is jelzi, hogy egy valuta túl- vagy alulértékelt-e, és a befektetők ennek megfelelően köthetnek devizaügyleteket - a szükséges fenntartások mellett persze.

Az indexnek viszont vannak hiányosságai, az évek során felmerült kritikák közül a legnépszerűbbek a következők:

A McDonald's nem minden országban van jelen a világon. Ez azt jelenti, hogy a Big Mac-index földrajzi hatókörének vannak bizonyos korlátai, különösen Afrikában.

Sok országban a McDonald's-ban való étkezés viszonylag drága, ha összehasonlítjuk egy helyi étteremben való étkezéssel, ezért a hamburger iránti kereslet viszonylag kisebb. Ennélfogva nehez fogadható el globális benchmarknak.

Több országban nem azonos a Big Mac minősége, ősszetétele, sőt akár elkészítési módja sem, ez is gyengíti az indexet.

Az indexből hiányzik a sokszínűség. Az indexet egyetlen elem alkotja: a Big Mac. Emiatt nem rendelkezik olyan sokszínűséggel, mint más gazdasági mérőszámok, például a fogyasztói árindex.

A Big Mac burger teljes ára a helyi termeléstől, a szállítási költségektől, a reklámköltségektől, és a helyi piac állapotától függ, ami országonként eltérő, és nem tükrözi az általános relatív valutaértékeket.

A McDonald's által általában alkalmazott nagy volumenű és alacsony marzsú megközelítése számos piacon meghatározza a nyereségtartományt. Egyes helyeken viszont a magas marzsú megközelítés maximalizálja a profitot. Ennélfogva a meghatározott érték nem tükrözi a valós valutaállapotot.

A Big Mac árai is változnak attól függően, hogy milyen területeken értékesítik. Ezért egy nagyvárosban értékesített Big Mac drágább lehet, mint egy kisebb vidéki területen értékesített hamburger.

Mindezen korlátok ellenére a Big Mac-index jó kiindulópontként szolgál a vásárlóerő-paritás megértéséhez, hiszen a hamburgerek egyszerűsége révén a bonyolult gazdasági elmélet könnyebben emészthető.

Az már csak hab a tortán, hogy hosszútávon a Big Mac-indexnek általában igaza van. Ha kiátlagoljuk a 1986 óta mért index teljesítményét, akkor azt kapjuk, hogy az általa alulértékeltnek titulált devizák többnyire erősödtek, míg a felülértékeltek gyengültek. Persze nem egyik napról a másikra, hanem egy jó 10 éves időtávon. Vagyis rövidtávon ez az eszköz sem alkalmas a jövőbeli devizapiaci mozgások eltalálására, úgyhogy a Big Mac-index alapján nem érdemes rögtön dollár short nyitni, főleg a Fed kamatemelési ciklusának kapujában.

Címlapkép: Getty Images