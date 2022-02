Ítéletet mondott a sztárközgazdász a techóriásokról és elárulta, hogy milyen részvényeket vesz most

Rázós volt az idei év eddig a részvénypiacokon, a befektetők bíznak a fellendülésben, de közben aggódnak az infláció miatt is. Az elmúlt évtizedben az amerikai tőzsdék emelkedésében nagy szerepet játszott hat részvény, a Facebook (Meta), az Amazon, a Netflix, a Google (Alphabet), az Apple és a Microsoft, vagyis a FANGAM-papírok. De a legutóbbi, jelenleg is zajló gyorsjelentési szezonban nagy turbulenciákat váltottak ki a negyedéves számaik, a Netflix és a Facebook piaci kapitalizációja például több mint az ötödével csökkent az eredményekre. Aswath Damodaran, a New York-i Egyetem professzora legfrissebb blogposztjában ezeket a vállalatokat értékeli, hogy befektetői szemmel mennyire vonzók most a részvényeik.

A 2010 és 2019 közötti időszak

A 2010 és 2019 közötti időszak egyértelmű nyertese a FANGAM-részvények voltak, és ez különösen látványos, ha megnézzük a papírok piaci kapitalizációjának alakulását a teljes piachoz viszonyítva. Az évtizedben a FANGAM-részvények összesített piaci kapitalizációja 719 milliárd dollárról 5070 milliárd dollárra emelkedett és súlyuk az amerikai részvénypiacon 6,5 százalékról 14,9 százalékra nőtt. Nem túlzás azt állítani, hogy ezek nélkül a részvények nélkül az elmúlt évtized nem lett volna ilyen erős az amerikai tőzsdéknek. 2020-ban pedig, ahogy beköszöntött a koronavírus-járvány, ezen vállalatok pozíciója még inkább megerősödött - olvasható a professzor blogbejegyzésében.

Kirobbant a covid-járvány

2020 februárja és 2020 augusztusa között, amikor a piacok összeomlottak, majd gyorsan magukra találtak, a FANGAM-részvények piaci kapitalizációja 1390 milliárd dollárral emelkedett, és szinte teljes egészében ezen papírok számlájára írható a részvénypiacok időszaki feltámadása. Akkoriban Damodaran megvizsgálta a részvények árazását, hogy a nagy szárnyalás után mennyire szakadtak el az árfolyamok a fundamentumoktól és akkor azt találta – a saját meglepetésére -, hogy az akkori alacsony kockázatmentes hozamok következtében csak egyetlen részvény tűnt jelentősen túlárazottnak, az Apple. A Microsoft és az Amazon mérsékelten felülértékelt volt akkoriban, a Netflix és a Google közel fair árazási szinten forgott, míg a Facebook alulértékelt volt.

Azóta sok minden történt, változott a gazdasági környezet, számos negyedéves gyorsjelentés napvilágot látott és voltak hírek is, a részvényárfolyamok pedig még tovább emelkedtek.

2020. augusztusa óta fordult a kocka

A 2020. augusztusa óta eltelt időszakban kissé fordult a kocka, bár a FANGAM-részvények piaci kapitalizációja további 22 százalékkal emelkedett, de ezzel még így is lemaradó volt, ha leválasztjuk egy külön csoportban a bigtech cégeken kívüli techszektort és a többi részvényt. Az amerikai technológiai vállalatok árfolyama (a FANGAM-részvényeken kívül) 37 százalékot emelkedett, míg a technológiai részvényeket kiszűrve az amerikai tőzsdék több mint 41 százalékkal erősödtek az időszakban. A Facebook és a Netflix jelentős mínuszban van, az Amazon pedig kisebb mértékű csökkenésnél jár azóta. A Google anyavállalata, az Alphabet közel 70 százalékot emelkedett, míg az Apple és a Microsoft több mint 30 százalékkal értékelődött fel.

A számok erősek

2020 szeptembere óta hat negyedéves gyorsjelentést tettek közzé a vizsgált vállalatok. Damodaran a bevételek és a működési eredmény alakulását vette alapul annak megállapítására, hogy hogyan teljesítettek a járvány alatt a cégek és megállapította, hogy mind a bevétel, mind a működési eredmény erős növekedést mutatott az időszakban. Az éves átlagos bevételnövekedés 17 és 29 százalék között alakult. A működési eredmény a legkisebb ütemben a Microsoftnál nőtt, a legdinamikusabb profitnövekedés pedig a Netflixnél volt, több mint 54 százalékkal.

Ezek a konszolidált számok azonban nem tükrözik azokat a trendeket, amelyek miatt a Facebook és a Netflix árfolyama zuhant a legutóbbi negyedéves gyorsjelentéseket követően, ez pedig a felhasználószám, illetve az előfizetői létszám csalódást keltő alakulása volt. És sok olyan hír is volt a FANGAM-részvények háza táján, amelyeknek a számokra még nem volt hatása, de uralták a híreket és a kilátások szempontjából kulcsfontosságúak:

A Facebook és a Google adatbiztonsági és politikai viták közepén találta magát, a politikusok és a szabályozó hatóságok is azon gondolkoznak, hogy hogyan lehet a techóriásokat megregulázni. A Google-nél a YouTube körül volt felzúdulás, de viszonylag könnyen megúszta, a Facebook viszont már kevésbé, az Apple-eszközök adatkezelési beállításainak változása például dollármilliárdokban mérhető károkat okozott a közösségi média óriásnak. A Facebookkal kapcsolatos legfontosabb hír viszont az volt, hogy a Meta nevet kapta a cég, ezzel jelezve, hogy a metaverzum lesz a fókusz.

és a adatbiztonsági és politikai viták közepén találta magát, a politikusok és a szabályozó hatóságok is azon gondolkoznak, hogy hogyan lehet a techóriásokat megregulázni. A Google-nél a YouTube körül volt felzúdulás, de viszonylag könnyen megúszta, a Facebook viszont már kevésbé, az Apple-eszközök adatkezelési beállításainak változása például dollármilliárdokban mérhető károkat okozott a közösségi média óriásnak. A Netflixnél nem kifejezetten a cég volt aktív a hírek terén, hanem inkább a versenytársak, például a Disney. Az elmúlt két évben a Disney megduplázta a tartalomgyártásra költött összegeket a streaming platformján, tavaly több mint 25 milliárd dollárt fordított rá. A Netflix pedig közben attól szenved, hogy az Egyesült Államok és Európa kezd érett piaccá válni, az új előfizetők többsége pedig Ázsiából és Latin-Amerikából jön, amely régiókban bár jelentős a felhasználószám-növekedési potenciál, viszont alacsonyabb az egy felhasználóra jutó bevétel.

nem kifejezetten a cég volt aktív a hírek terén, hanem inkább a versenytársak, például a Disney. Az elmúlt két évben a Disney megduplázta a tartalomgyártásra költött összegeket a streaming platformján, tavaly több mint 25 milliárd dollárt fordított rá. A Netflix pedig közben attól szenved, hogy az Egyesült Államok és Európa kezd érett piaccá válni, az új előfizetők többsége pedig Ázsiából és Latin-Amerikából jön, amely régiókban bár jelentős a felhasználószám-növekedési potenciál, viszont alacsonyabb az egy felhasználóra jutó bevétel. Az Apple és a Microsoft már a technológia szektor nagyöregjeinek számítanak. Az Apple nem csak kimaradt az adatbiztonsági vitákból, de egyenesen az adatok védelmezőjévé lépett elő. Közben szépen dobja piacra minden évben az újabb és újabb iPhone-modelleket a vállalat, a terméket, amelyből gyakorlatilag megél mind a mai napig. A Microsoft közben szépen lassan átkonvertálja legfontosabb termékeit előfizetésessé és bővíti a cloud üzletágát, múlt hónapban pedig nagy meglepetéssel szolgálva bejelentette az Activision Blizzard felvásárlását közel 69 milliárd dollárért. Damodaran szerint ez a tranzakció sokkal több annál, mint hogy a játékplatformokon piacot szerez a Microsoft, és megszorongatja a Sonyt és a Nintendót, a játékpiac nagyszereplője lenne, részben online, ahol a közösségi média óriásokkal, mint a Facebook vagy a Google és az online játékplatformokkal, például a Roblox versenyezne.

és a már a technológia szektor nagyöregjeinek számítanak. Az Apple nem csak kimaradt az adatbiztonsági vitákból, de egyenesen az adatok védelmezőjévé lépett elő. Közben szépen dobja piacra minden évben az újabb és újabb iPhone-modelleket a vállalat, a terméket, amelyből gyakorlatilag megél mind a mai napig. A Microsoft közben szépen lassan átkonvertálja legfontosabb termékeit előfizetésessé és bővíti a cloud üzletágát, múlt hónapban pedig nagy meglepetéssel szolgálva bejelentette az Activision Blizzard felvásárlását közel 69 milliárd dollárért. Damodaran szerint ez a tranzakció sokkal több annál, mint hogy a játékplatformokon piacot szerez a Microsoft, és megszorongatja a Sonyt és a Nintendót, a játékpiac nagyszereplője lenne, részben online, ahol a közösségi média óriásokkal, mint a Facebook vagy a Google és az online játékplatformokkal, például a Roblox versenyezne. A hat vállalat közül az Amazon a leginkább botrányokkal övezett, túlhajszolt raktári dolgozókról szóltak a hírek és arról, hogy a sofőrök sokszor mosdószünetet se tudtak tartani. Sokszor megkérdőjelezték az Amazon üzleti gyakorlatát és ott volt Jeff Bezos nagy nyilvánosságot kapó válása is. Jeff Bezos nyáron távozott a vezérigazgatói pozícióból, de a botrányok ellenére senki nem vitatja el, hogy az Amazon tör előre a globális domináns pozíció felé.

Damodaran hozzáteszi, hogy a FANGAM-részvények árazását nem lehet csupán a számokra alapozni, a híreket is érdemes figyelembe venni, mert hozzá tartozik a sztorihoz.

A részvénykereskedésben az árazást a pillanatnyi hangulat és a momentum is meghatározza, így történhet meg az, hogy a negyedéves jelentésekben szereplő bármilyen kis hírek, ami csak kismértékben változat a cég fundamentális értékén, mégis jelentős árfolyammozgásokat eredményez. Ez magyarázza, hogy miért figyelik annyian az egy részvényre jutó eredményre vonatkozó várakozásokat és hogy miért van az, hogy ha azt akár csak 1 centtel alul vagy felülteljesítik a vállalatok a konszenzust, akkor is jelentősen el tud mozdulni a cég piaci kapitalizációja. Damodaran szerint a vállalatértékre gyakorolt legfőbb hatás abban keresendő, hogy a gyorsjelentések hogyan változtatják meg a vállalatokkal kapcsolatos narratívát.

Melyik drága, melyik olcsó?

A hat vállalat részvénye közül a Facebook tűnik a leginkább alulértékeltnek Damodaran szerint, de ennek az egyik oka, hogy úgy tűnik, elveszett a sztori. Az előző évtizedben akár szeretted a céget, akár nem, egy dolgot nem lehetett elvitatni, mégpedig azt, hogy a magas árazást indokolja a többmilliárd fős felhasználószám, akikről a Facebook nagyon sokat tudott, ezt pedig ki is használta célzott hirdetésekre. Röviden fogalmazva a vállalat üzleti modelljének alapja, hogy hozzáfér személyes adatokhoz és felhasználja azokat, de úgy tűnik, hogy az adatvédelmi botrány arra késztette a céget, hogy újradefiniálja magát, először a névváltoztatással (Meta), majd az üzleti modellje újragondolásával. Damodaran véleménye szerint a Facebook továbbra is egy profitgeneráló behemót, az amerikai vállalatok közül az egyik legmagasabb profit marzzsal rendelkező cég, de amíg nem találnak egy új sztorit a befektetők, addig az árfolyam fellendülése várathat magára.

A Netflix a leginkább túlértékelt vállalat a hat cég közül, még úgy is, hogy a negyedéves gyorsjelentését komoly árfolyamzuhanás követte. A cég felkavarta a szórakoztatóipart és mindenkit arra ösztönzött, hogy kövesse a példáját, de ez mindig is egy mókuskerék volt, ahol a befektetők a felhasználószám növekedését várják folyamatosan, amit azzal lehet elérni, hogy egyre többet költ a vállalat új tartalomra. A kérdés mindig ott lesz, hogy hogyan tud a vállalat leszállni erről a mókuskerékről és most, hogy a felhasználói szám növekedése lassulni kezdett és egyre költségesebb lesz új felhasználókat bevonni, egyre hangsúlyosabb kérdés.

Az Apple-nek sikerült egy utat találnia arra, hogy a jófiú legyen az adatvédelmi botrányok közepette és akarva-akaratlanul is szerepe volt abban, hogy a Facebookot büntetik a befektetők.

A Microsoft számára az Activision felvásárlása megteremti a lehetőséget arra, hogy a diverzifikált platformját tovább bővítse, további növekedési lehetőségeket és magas marzsokat kilátásba helyezve.

Damodaran számára a Google gyorsjelentése okozta a legnagyobb meglepetést, magas növekedésről és javuló marzsokról beszámolva, ami azt jelzi, hogy elkerülik azok a problémák, amelyet a Facebookot érintik, és hogy a Google továbbra is jól teljesít az online hirdetések terén. A jövőbe mutató fejlesztésekkel kapcsolatban az a professzor véleménye, hogy továbbra is készpénztemető és nem biztos benne, hogy valaha is egy nagy értékteremtő ötlet kijön belőle, de a kereső továbbra is eltartja a céget.

Az Amazon eddigi története során szinte mindig az ígéretek vállalata volt, aki bár bevételt termelt, a profitot csak a jövőre ígérte. Az első húsz évében masszív bevételnövekedést tudott felmutatni, de profitot nem, vagy csak minimálisan. Az elmúlt öt évben azonban ez megváltozott, az Amazon marzsa emelkedni kezdett, amit a földrajzi és a termékkínálat diverzifikáltsága is biztosít a jövőben Damodaran szerint.

Damodaran jelenleg rendelkezik Microsoft-részvényekkel és továbbra is tartja őket, még úgy is, hogy mérsékelten túlárazottnak gondolja. Ha lenne Apple-részvénye, azt is tartaná, de korábban eladta őket, így most arra vár, hogy essen az árfolyam és akkor vásárolni fog – derül ki a blogposztjából. Volt Facebook-részvénye korábban Damodarannak, de eladta őket, amikor nevet változtatott a cég. A jelenlegi árfolyamon ismét vásárol a megroggyanó befektetési sztori ellenére, szimplán azért, mert a jelenlegi árfolyamon olcsó a részvény. Az elmúlt 20 évben 4 alkalommal adta el és vette vissza az Amazon-részvényeket Damodaran és most boldog, hogy ismét a portfóliójában tudhatja őket, viszont Google-részvénye soha nem volt még Damodarannak és a jelenlegi árfolyamon nem is vásárol belőle. A Netflix-sztorit pedig nem kedveli Damodaran, még a jelenlegi, nyomott árfolyamon sem, mivel véleménye szerint a tartalomgyártással kapcsolatos költségek csökkentése, ami a vállalat jövőbeli sikerének kulcsa lehetne, egyre nehezebb lesz, miután a Disney is belépett a streaming háborúba.

Damodaran hozzáteszi, hogy természetesen még ott van az infláció kérdése, ami a részvénypiacokra általánosságban hathat, de ez a teljes portóliója eszközallokációját befolyásolja inkább, nem pedig azon ítéletét, hogy a bigtech részvények közül melyiket tartja most jó befektetési sztorinak.

Címlapkép: Getty Images