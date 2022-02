Fekete hétfő a magyar tőzsdén, beszakadt a piac

Az orosz-ukrán konfliktus felől érkező hírek alaposan elrontották ma a részvénypiac hangulatot, és a vezető európai tőzsdék mellett durva mínuszokat lehetett ma látni a magyar tőzsdén, főleg a kereskedési idő vége felé indult be a zuhanás, a Richter 9 százalékos mínuszban járt, de az OTP is 4 százaléknál nagyobb eséssel fejezte be a napot.