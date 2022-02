Komoly elhatározást tettek a nagyvállalatok - Elég lesz a zöld átálláshoz?

A nagyvilágban szinte minden napra jut egy-egy nagyvállalati bejelentés ESG témakörben. Egyes cégek még a célkitűzéseikről, mások az első lépésekről, az úttörők pedig már az eredményeikről is be tudnak számolni. Az ESG Today összesítése alapján mutatjuk be a múlt heti történéseket, a vállalati szektor fenntarthatósági lépéseit illetően.