Nő a nyomás, beszakadtak a tőzsdék

Egy a napokban, a vezető streaming szolgáltató platformján megjelent dokumentumfilm a műfaj keretei között is nagy részletességgel tárta fel a Boeing 737 MAX repülőgépének hibájából adódó két szerencsétlenség okait és következményeit. A végső motivációt a gyártó belső működésének a hiányosságaira a negyedéves jelentésekben kimutatható profit szinte gátlástalan hajszolása jelentette. Azonban a film nem igazán emeli ki azt, hogy a hasonló visszaélések az utasok és a piac bizalmával hosszútávon olyan kockázatot jelentenek száraz üzleti szempontból is, amelyet nem érdemes vállalni. A Boeing tragikus esete egyben azt is jelenti, hogy a tisztességtelen működést előbb-utóbb a részvénypiac is megbünteti, így a felelős vállalatirányítás és a tudatosság az összes stakeholder-el szemben elkerülhetetlen bármely menedzsment számára, még akkor is ha csak a rideg üzleti tényezőket nézzük, és ha egy társaság a nyilvános piacon szeretné megmérettetni magát.