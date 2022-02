A Wall Streeten is megbillentek az indexek, Biden szavaira várunk

A reggelihez képest javult valamelyest a hangulat az európai tőzsdéken, de továbbra is jellemzően esés látható a kontinens vezető részvényindexein, és a BUX még mindig az alulteljesítők között van.

A magyar tőzsdén is jelentősen javult a hangulat ahhoz képest, hogy a nyitás után nem sokkal az OTP majdnem 10 százalékot esett, a BUX pedig 7 százalékos mínuszban járt. A midcapek is szépen ledolgozták az esést, a Masterplast reggel 12 százaléknál is nagyobb mínuszban volt, viszont ehhez képest teljesen visszajött.