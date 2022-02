A pokoli erdőtüzek nemcsak velünk maradnak, de még több is lesz belőlük

Indonézia tőzeglápjait, Kalifornia erdőit és most már Argentína hatalmas vizes élőhelyeit is szélsőséges erdőtüzek pusztították, ami a tüzes jövő megelőzésének égető szükségességét is jelzi. A mostani előrejelzések szerint nemcsak hogy velünk maradnak a környezet, a gazdaság, és akár a lakosság számára is komoly veszélyt jelentő erdőtüzek, de a számuk egyre csak növekedni és növekedni fog - szerepel a Reuters összefoglalójában.