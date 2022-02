Az oroszok bevonulnak Ukrajnába, a tőzsdék meg nem zuhannak tovább – Mi történik?

Oroszország elismerte a két szakadár kelet-ukrajnai terület, a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság függetlenségét, Vlagyimir Putyin pedig felhatalmazta az orosz hadsereget, hogy bevonuljon Ukrajnába. Az események nem kis riadalmat idéztek elő a tőzsdéken, tegnap reggel már-már pánikszerű eséseket is láttunk, a 10 százalékos OTP-zuhanás azért nem mindennapos. Nap közben azonban megnyugodtak a kedélyek, visszapattantak az árfolyamok, és összességében ma sincs rossz hangulat a tőzsdéken. De miért nincs?

Zuhanás és felpattanás

Csúnyán indult a kereskedés tegnap, az orosz-ukrán konfliktus eszkalálódása miatt alaposan megütötték a részvénypiacokat, azonban nap közben masszív visszapattanást történt, úgy tűnik, egészen gyorsan megnyugodtak a kedélyek. A német DAX például így néz ki,

a magyar BUX pedig így.

Sokakat meglepett, hogy nem folytatódott az esés, ennek azonban több oka is van:

1. Nagyobb korrekción vagyunk már túl

Az orosz-ukrán konfliktus nem most kezdődött. Tavaly október végén számolt be először az amerikai média orosz csapatösszevonásokról az ukrán határnál, ha azt vesszük a konfliktus kezdő időpontjának, és az azóta eltelt időszak árfolyammozgásait vizsgáljuk, akkor látszik, hogy az akkori szintekhez képest sok esetben jóval lejjebb állnak az árfolyamok. Persze nehéz szétszálazni az árfolyamesés okait, hogy mekkora hatása van a megugró inflációnak, a Fed közelgő kamatemeléseinek, a növekedési részvények zuhanásának, az energiakrízisnek, vagy annak, hogy a Covid-para utáni látványos részvénypiaci árfolyamemelkedés után számos instrumentum túlvetté vált, de tény, hogy az orosz-ukrán konfliktus is nyomás alatt tartotta az árfolyamokat.

Az orosz részvénypiac ezen az időtávon 27 százalékot zuhant, a magyar és a japán közel 11 százalékot esett, meghatározó részvényindexek, mint az amerikai S&P 500 vagy a német DAX értéke 7 százalékkal került lejjebb.

Eközben az események epicentrumában lévő orosz részvénypiacon volt a leghevesebb az esés, a Gazprom elvesztette az értékének az ötödét, a Sberbank pedig közel 44 százalékát.

A magyar tőzsde is megszenvedte az elmúlt hónapokat, a BUX index a világ egyik legrosszabban teljesítő részvényindexe volt, az OTP az értékének több mint hatodát vesztette el.

A tőzsde a jövőt árazza, az orosz-ukrán konfliktus lehetséges negatív hatásainak egy része már be volt árazva.

2. Túladottság

Az elmúlt hetek esését követően több piacon is túladottság alakult ki, ez pedig ha csak átmenetileg is, de meghozza a vevőket, ezt látjuk például az orosz RTS, a német DAX, vagy a magyar BUX indexnél is.

3. Vásárolj, amikor vér folyik az utcákon

A historikus példák alapján a háborús események, katonai konfliktusok, terrorcselekmények tőzsdei hatása elsősorban lokális, és átmeneti, a befektetők relatíve gyorsan túlteszik magukat ezeken az eseményeken, ráadásul a tapasztalat az, hogy mivel a tőzsdék a jövőt árazzák, az események kirobbanásakor a lehetséges negatív hatások egy része már be van árazva, és a befektetők a konfliktusok utáni időszakra fókuszálnak, sok esetben a magas kockázatvállalási hajlandóságú befektetők már az események kirobbanásakor elkezdtek vásárolni, hosszú távon ez a stratégia kifizetődött. A Rotschild bankárcsalád egyik tagjának tulajdonított mondás alapján akkor kell vásárolni, amikor vér folyik az utcákon.

4. Túlzott pesszimizmus?

A befektetői hangulat - jogosan - igencsak pesszimista, bár a legfrissebb felmérés értékei nem extrémek, de a historikus átlagnál jóval magasabb a pesszimista válaszadók aránya, ez pedig inkább kontraindikátorként működik.

Forrás: AAII

5. Sqeeze

A Morgan Stanley adatai alapján az elmúlt napokban idei csúcsára emelkedett a részvénypiaci short pozíciók aránya, a Goldman Sachs pedig arról számolt be, hogy a put pozíciók nyitása volumenben már elérte a napi egymilliárd dollárt, vagyis egyre többen fedezik magukat egy nagyobb részvénypiaci esés előtt, egyre nagyobb a részvénypiaci esésre játszó pozíciók volumene. Ez pedig az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos szentiment gyors javulásával vagy akár a másik fronton, a Fedtől érkező, a tőkepiacok szempontjából kedvező kijelentésekkel akár gyors pozíciózárásokkal gyors részvénypiaci felpattanásokat okozhat.

6. A 2018-as analógia

Az nem kérdés, hogy törékeny a tőkepiaci hangulat, és sok az árfolyamok esése irányába mutató tényező, de a medve piacokon sem csak lefelé tartanak az árfolyamok, komoly ralik szakítják meg az esést. Az elmúlt napokban egyre népszerűbb lett a 2018-as tőzsdei mozgásokkal összevetni a mostaniakat, a Morgan Stanley tette egymásra az S&P 500 grafikonját 2018-ban és most, és a két görbe tényleg szépen egymásra simul. Ha ugyanazt az utat járja be az index most, mint 2018-ban, akkor most egy nagyobb emelkedésnek kellene jönnie, mielőtt újabb mélypontot üt majd az index.

7. Ez még mindig nem a legrosszabb forgatókönyv

A befektetők egy része most annak örül, hogy még mindig egy relatíve enyhe következményekkel járó forgatókönyvnél tartunk, amiben két szakadár terület elcsatolására kerül sor nagyobb fegyveres összecsapás nélkül, a Nyugat pedig szankciók egész sorát veti majd ki Oroszországgal szemben, de már itt is látszik, hogy üzleti és ellátásbiztonsági szempontokat is figyelembe vesznek, az orosz gázszállítás például korlátozások nélkül tovább folytatódhat.

Mi jöhet most?

Az árfolyamok felpattanása a tegnapi pánikeladások után, és a mai mérsékelt emelkedés nem arról szól, hogy a konfliktusnak vége lenne, és folytatódhat a bika piac, hanem inkább arról, hogy egyes befektetők elkezdték beárazni, hogy a mostani helyzetnél rosszabb már nem lesz. Vélhetően Oroszországnak fájdalmas szankciók jönnek, megy majd a diplomáciai adok-kapok, és akár eldördülhet néhány fegyver, de a szankciókkal nem zárják el hermetikusan Oroszországot a külvilágtól, Putyin pedig nem foglalja el egész Ukrajnát. Ha ez így marad, akkor az elmúlt hónapok esése után jogos lehet egyes befektetők optimizmusa, és akár tovább emelkedhetnek a tőzsdék. Elsősorban az epicentrumtól távolabbi tőzsdei termékek piacán jöhet megnyugvás, az orosz eszközök akár tartósan nyomás alatt maradhatnak (mint ahogy látszik ez ma is az orosz részvényekben).

Nagy kockázatot nem vállalunk azzal a kijelentéssel, hogy volatilis időszakra kell felkészülni.

Címlapkép: Sergei Guneyev\TASS via Getty Images