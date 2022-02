Az ukrajnai feszültségekre nagyot ugrott a hajógyártó cégek árfolyama

Az Oroszországból - Európa első számú gázszállítójától - érkező gáz jellemzően mintegy harmada érkezik ukrán vezetékeken keresztül. Az Eurasia Group szerint valószínűsíthető, hogy Oroszország megszakítja az Európába irányuló szállítást, mivel Németország gyakorlatilag befagyasztotta az új Északi Áramlat-2 gázvezeték elindításának engedélyezési folyamatát.

Lee Dong-heon, a Daishin Securities elemzője szerint ahhoz, hogy Európa növelni tudja a cseppfolyósított földgáz importját más országokból, például az Egyesült Államokból, több tartályhajóra lenne szüksége az üzemanyag tengeri szállításához.

A koreai hajógyártók és beszállítóik voltak a legnagyobb nyertesek az ország irányadó részvényindexén belül. Az STX Engine Co. és az STX Heavy Industries Co., amelyek motorokat és motoralkatrészeket gyártanak hajókhoz, több mint 20 százalékot ugrottak. A dél-koreai Kospi index 0,8 százalékkal emelkedett, mielőtt visszaadott volna valamennyit a korábbi pluszból.

Az összes nagy koreai hajógyártó, köztük a Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., a Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., a Hyundai Heavy Industries Co. és a Samsung Heavy Industries Co. is szárnyalt.

Tajvanon a hajózási és szállítási vállalatok ágazati indexe 3,4 százalékkal emelkedett, és ezzel a Taiex irányadó indexet is felfelé húzta. A nyertesek között volt a China Container Terminal Corp. és a TZE Shin International Co., amelyek egyaránt 10 százalék körüli mértékben emelkedtek.

A dél-koreai hajógyártók adják a globális LNG-hajó megrendelések mintegy 90 százalékát. Bár az LNG-tankerekre szóló megrendelések nem feltétlenül emelkednek hirtelen, a szektorral kapcsolatos befektetési hangulat továbbra is javul

- mondta Lee.

Címlapkép: Getty Images