Elszálló nyersanyagárak mellett is szállítja a profitot a Rába

Nem titok, hogy az egyes nyersanyagok ára az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt, igaz ez többek között az acélra is, ráadásul az energiaárak is elszálltak, ez pedig közvetlen hatással van a Rába működésére. A költségoldalra nehezedő nyomás meglátszott a cég negyedik negyedéves számaiban is, hiszen ugyan az árbevétel 2019 eleje óta a legmagasabb szintre ugrott, azonban az EBITDA és a profit is jelentősen csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest.