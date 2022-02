Fellélegeznek a befektetők az orosz-ukrán konfliktus közepette, emelkednek a tőzsdék

Portfolio 2022. február 23. 10:06

Az elmúlt hetekben elsősorban az orosz-ukrán helyzettel kapcsolatos hírek határozták meg a piaci hangulatot, tegnap sem unatkozhattak a befektetők: az amerikai elnök ugyanis friss szankciókat jelentett be Oroszország ellen, de igazán erős kijelentéseket nem tett, azt hangsúlyozta, hogy továbbra is nyitva az út a diplomáciai megoldás felé, hogy elkerüljék a legrosszabb forgatókönyvet. A beszéd után minimálisan enyhült a nyomás a részvényindexeken, ám így is komoly mínuszban zártak a tengerentúli tőzsdék, Európában ugyancsak rossz volt a hangulat. Ami a mai napot illeti, ma érkezik az EU-s inflációs rangsor: a magyar áremelkedés vélhetően továbbra is az élmezőnyben van, de az energia- és üzemanyagárak hatósági szabályozása miatt a dobogótól biztosan távolodunk. Az ázsiai tőzsdék ma jól teljesítettek, kisebb emelkedést láthatunk az európai tőzsdéken.