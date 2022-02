Nyomasztó ukrán helyzet: vörösben zártak az amerikai tőzsdék

Portfolio 2022. február 23. 22:32

Az elmúlt hetekben elsősorban az orosz-ukrán helyzettel kapcsolatos hírek határozták meg a piaci hangulatot, ma is zajlanak az események: nemrég rendkívüli állapotot hirdettek ki Ukrajnában, emellett az ukrán parlament megszavazta, hogy engedélyezik a civilek számára a fegyverviselést és megkezdődött a tartalékosok behívása is az országban. A piacok azonban a hétfői komoly esés és a tegnapi pánikszerű piacnyitás után megnyugodni látszanak, többnyire jó hangulatú kereskedést láthatunk a konfliktus eszkalálódása közepette, bár a magyar tőzsde a nap végére lefordult. Ma megérkezett az EU-s inflációs rangsor is, a 7,9%-os januári éves magyar infláció a hatodik legmagasabb volt Európában, azaz öt országban még a magyarnál is jelentősebb áremelkedést tapasztalnak a fogyasztók. Itthon is zajlanak az események, nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette tegnap a kormány az Antenna Hungária és a 4iG tavaly augusztusban bejelentett összefonódását - a hírre kifejezetten hevesen reagáltak a befektetők, jelentős a plusz a 4iG részvényénél.



A tőzsdék azonban nem nyugodtak meg: ahogy egyre nagyobb esélye látszott annak, hogy nyílt háborúba torkollik az ukrán-orosz krízis, úgy lettek egyre borúsabbak a befektetők. Végül a hazai és az európai tőzsdék többsége is eséssel zárt. A tengerentúli részvénypiacokon csak a nyitóértékek alapján tűnhetett úgy, hogy ezúttal nem csökkennek az árfolyamok, ám a nap végére csúnya vörösben úsztak az indexek.