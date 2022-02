Több mint 400 milliárd forintos tranzakcióval létrejön a távközlési szuperholding

Portfolio 2022. február 23. 09:52

Tavaly februárban jelentették be, hogy a 4iG belép a távközlési piacra, azóta alaposan felgyorsultak az események, a vállalat Magyarországon megvásárolta a HDT-t, a DIGI-t és az Invitechet, de a régióban is terjeszkedett, Albániában és Montenegróban is bevásárolt. Tavaly augusztusban a 4iG bejelentette, hogy a magyar állammal közösen távközlési szuperholdingot hoznak létre, a 4iG apportálja a távközlési eszközeit, és többségi tulajdonrészt szerez az Antenna Hungáriában, a tranzakciót a hazai távközlési piac egyik jelentős gazdaságtörténeti momentumaként értékelte Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója. Tegnap bejelentették a szuperholding létrehozásának részleteit, a 4iG a távközlési eszközeinek apportjával szerez többségi tulajdonrészt az Antenna Hungáriában, a tőkeemelés értéke meghaladja a 400 milliárd forintot.