Az OXO Technologies lett az év kibocsátója a BÉT Xtend piacán

Az OXO Technologies Holding Nyrt. kapta „Az év részvénykibocsátója a BÉT Xtend piacon” díjat a BÉT Legek 2021 gálán, melyet szerdán tartottak a BÉT székházában. Az eseményen a hazai tőkepiac legjobb teljesítményeit értékelik, a díjak odaítéléséről a Tőzsdei Tanácsadó Testület tagjaiból álló szakmai zsűri döntött kvantitatív módszertan - például forgalmi adatok - alapján.

Az OXO Technogies Holding Nyrt. értékpapírjai a tavalyi év szeptemberében váltak elérhetővé a befektetők számára a BÉT Xtend piacon.

Ezzel elsőként kerültek a hazai nyilvános piacra innovatív technológiai vállalkozások teljes portfólióját megjelenítő papírok.

A társaság az azóta eltelt közel fél évben azon dolgozott, hogy a hazai és régiós innovációk nemzetközi növekedési potenciálja egyre szélesebb és sikeresebb portfólió formájában jelenjen meg a részvényeikben: a társaság igazgatósága hat korai és nyolc növekedési fázisban lévő innovatív technológiai vállalattal kezdett befektetési tárgyalásokat, melyek közül három befektetést már sikeresen végre is hajtott - áll a cég közleményében.

Tekintettel a nagy számú új befektetési lehetőségre a társaság közgyűlése a tőzsdére lépéskor egyébként is előre jelzett tervek szerint a tavalyi év decemberében további tőkeemelésről is döntött, melyet a következő hetekben tervez végrehajtani.

A technológiai papírokkal való kereskedés jó tapasztalatai nyomán a társaság ezen túl is támogatja, hogy akár portfóliójából, akár egyéb befektetési célpontjai közül minél több kellően érett technológiai vállalkozás önállóan is megjelenjen a BÉT Xtend piacán. Az OXO ezzel a pionír szerepvállalással azt kívánja kialakítani, hogy az Xtenden a sok sikeres magyar középvállalat mellett nagy mennyiségű technológiai papír is bevezetésre kerüljön, így kialakuljon az a karaktere, mely a későbbiekben akár nem csak Magyarországról, hanem a régióból is vonzza mindazokat, akik érdeklődnek a nagy növekedési potenciállal bíró innovatív technológiai vállalkozások papírjai iránt.