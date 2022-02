Erős a Magyar Telekom, jön a vállalat nagy dobása

Nagy Viktor 2022. február 24. 06:00

Erős volt a tavalyi negyedik negyedév a Magyar Telekomnál, de ez most nem igazán fontos, mert érkeztek ennél izgalmasabb hírek is a vállalattól: emelkedik idén a részvényesi javadalmazás, de ami ennél is nagyobb dobás, jön az új részvényesi javadalmazási politika.