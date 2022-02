Összeomlottak az orosz részvények, durva mínuszokat látni

Ma reggel Vlagyimir Putyin engedélyt adott Ukrajna megtámadásához, ez pedig alaposan megviselte az orosz részvényeket. Ugyan az orosz tőzsdén felfüggesztették a kereskedést , azonban a londoni parketten tudtak reagálni a befektetők a geopolitikai eseményekre, melynek hatására brutális mínuszok alakultak ki. A legnagyobb orosz bank, a Sberbank londoni tőzsdén jegyzett árfolyama 77 százalékos mínuszban is járt.

Az egyik legfontosabb orosz részvényindex, az RTS Index ma 50 százalékos mínuszban is járt, majd az esésnek durván a felét ledolgozta, de így is 26,2 százalékos mínuszban van a benchmark.

A Sberbank, a legnagyobb orosz bank árfolyama 77 százalékos mínuszban is volt, jelenleg 67 százalékos az esés mértéke a londoni tőzsdén. Az esés részben azzal magyarázható, az USA által bejelentett szankciók az orosz bankokat is érintik, és az amerikaiak rögtön jelezték: további szankciós csomagok is jöhetnek és ha Putyin tovább támad (ami azóta megtörtént), akkor a két nagy orosz bank, a Sberbank és a VTB és felkerülhet a listára.

Az egyik legfontosabb orosz részvény, a Gazprom jegyzése ma 40 százalékos mínuszban is volt, jelenleg pedig 28 százalékos az esés.

A Norilsk Nickel nikkelbányászcég 37 százalékot zuhant a napi mélypontra, innen viszont alaposan visszahúzták, de továbbra is 16 százalékos a mínusz.

A legnagyobb mínuszban jelenleg a következő papírok vannak:

Címlapkép: Getty Images