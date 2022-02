Mennyire fáj a magyar vállalatoknak az ukrajnai háború?

Portfolio 2022. február 25. 15:20

Tegnap nagy ütést kaptak azoknak a vállalatoknak a részvényei, amelyeknek van közvetlen vagy közvetett kitettségük Ukrajna vagy Oroszország felé. A magyar részvénypiacon is heves volt az esés, nagyot esett az OTP, a Waberer's és a Masterplast árfolyama is, de az orosz és ukrán kitettség nélküli vállalatok részvényárfolyama is alaposan lejjebb került. Megnéztük, hogy milyen csatornákon keresztül hat az érintett vállalatokra az ukrajnai háború.