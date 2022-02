Még durvább szankciók jöhetnek - Ez a bitcoin végét jelenti, vagy pont most fog megerősödni?

Az ukrajnai háború miatt több orosz bankot is elzárhatnak a SWIFT-rendszertől, és jelentősen korlátoznák az orosz jegybank mozgásterét is. Sokak szerint a lépések megerősíthetik a kriptoeszközöket, mivel segítségükkel megkerülhetők a szankciók, de közben arról érkeztek hírek, hogy Washington akár a kriptoeszközökre is kiterjesztheti a szankciókat, ami pedig akár a kriptók végét is jelentheti. Ez a két narratíva áll egymással szemben, de ezek a forgatókönyvek eléggé végletesek, és nyilván nem azonnal valósulnak meg. Láthatólag a piaci szereplők sem tudják eldönteni, melyik hatás az erősebb.

Leválasztás a SWIFT-ről

Szombaton az európai nemzetek az Egyesült Államokkal és Kanadával közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben a következő korlátozó gazdasági intézkedéseket jelentették be. Az aláírók kötelezettséget vállalnak

annak biztosítására, hogy egyes orosz bankokat leválasztják a SWIFT üzenetküldő rendszerről, ez biztosítja, hogy ezek a bankok elszakadnak a nemzetközi pénzügyi rendszertől, és károsítja globális működési képességüket,

olyan korlátozó intézkedések bevezetésére, amelyek megakadályozzák, hogy az orosz központi bank olyan módon használja fel nemzetközi tartalékait, amely aláássa a szankciók hatását,

arra, hogy fellépnek az ukrajnai háborút elősegítő személyekkel és szervezetekkel szemben azáltal, hogy intézkedéseket hoz az úgynevezett arany útleveleknek a korlátozására, amelyek révén az orosz kormányhoz kapcsolódó gazdag oroszok nyugati állampolgárrá válhatnak és hozzáférhetnek ezen országok pénzügyi rendszereihez,

egy transzatlanti munkacsoport létrehozására, amely biztosítja pénzügyi szankcióink hatékony végrehajtását azáltal, hogy azonosítja és befagyasztja a szankcionált személyek és vállalatok joghatóságunk területén létező vagyonát.

és a nyilatkozatot aláírók fellépnek a dezinformáció és a hibrid hadviselés más formái ellen.

Negatív hatások

Azzal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, hogy az érintett bankok kizárása a SWIFT rendszerből mekkora hatással jár az orosz bankszektorra (a hatás egyértelműen negatív), hiszen

az egyes orosz bankok elleni szankciók már most elzárják őket attól, hogy dollártranzakciókat bonyolítsanak le,

a bankok alternatív rendszereket is alkalmazhatnak, akár e-mailben is kommunikálhatnak egymással,

és egyelőre az sem világos, hogy minden bankra vonatkozik-e a SWIFT rendszerből való kizárás, elképzelhető, hogy a legnagyobb orosz bankra, a Sberbankra például nem vonatkozik (ha így lenne, abban vélhetően az is szerepet játszana, hogy így marad még tere a további szigorításoknak a már meglépett szankciókon túl).

Az azonban már most látszik, hogy az orosz központi bank mozgásterére érdemi hatással lesz a lépés. Az orosz központi banknak 630 milliárd dollárnyi arany- és devizatartaléka van, amely eladásával és rubelre váltásával megtámaszthanák a hétfői tőzsdei kereskedés elindulása után a vélhetően jelentősen gyengülő rubelt (ha egyáltalán lesz kereskedés az orosz tőzsdén), a szankciók célja viszont részben az, hogy a nyugati bankokkal folytatott tranzakciók blokkolásával megnehezítsék vagy lehetetlenné tegyék az eszközök eladását, a külföldi valuta rubelre való átváltását.

White House: The US expects that, having lost the support of the Russian Central Bank due to the sanctions imposed on it, the ruble will fall into free fall — Ragıp (Soylu) February 26, 2022

Hogy mekkora lehet a hatás, azt jól leírja az az extrém forgatókönyv, amit Elina Ribakova, az Institute of International Finance helyettes vezető közgazdásza vázolt fel:

Az orosz központi bank szankcionálása valószínűleg drámai hatással lesz az orosz gazdaságra és az ország bankrendszerére, hasonlóan ahhoz, amit 1991-ben láttunk. Ez valószínűleg masszív bankrohamhoz és dollárosításhoz vezetne, durva eladási hullámmal, és akár az orosz pénzügyi rendszer teljes összeomlásával."

Az ismert befektető, Bill Ackman (Ackman és Carl Icahn nagy csatájáról az HBO-n nemrég megjelent fim kapcsán írt remek cikket kollégám, Faluvégi Balázs) is bankrun-ról vizionált:

I wouldn’t want to keep money in a bank that can’t access the SWIFT system. Once a bank can’t transfer or receive funds from other banks, its solvency can be at risk. If I were Russian, I would take my money out now. Bank runs could begin in Russia on Monday. #StandWithUkraine — Bill (Ackman) February 26, 2022

A kriptopozitív olvasat

A tegnapi bejelentések után egyre többen kezdték el pedzegetni, hogy a legfrissebb szankciókból az arany és a kriptoeszközök profitálhatnak, erről írt a SocGen korábbi makrostratégiai vezetője, Lawrence McDonald is (finoman megemlítve a tweetjében, hogy korábbi munkaadójának CDS-felára milyen szépen elszállt):

The follow-on impact from SWIFT Action, if put forth.1. Counterparty risk - other banks in Europe with large exposure to Russian Banks.2. Gold - Crypto demand*Soc Gen was trading tighter than HSBC this summer, now meaningfully wider. https://t.co/8xMpXi4n8Q — Lawrence (McDonald) February 26, 2022

A kriptovaluták iránti kereslet azért is emelkedhet, mert az orosz megtakarítások egy részét átválthatják különböző kriptoeszközökbe, amiket nem lehet egy gombnyomással felfüggeszteni.

Nem meglepő, hogy a szektorban aktív szereplők nagy lehetőséget látnak a mostani konfliktusban, és azt is elképzelhetőnek tartják, hogy utólag visszanézve a kriptoeszközök megerősödése szempontjából inflexiós pont az ukrajnai háború.

Egy másik szál, amin keresztül újra a befektetők fókuszába kerültek a kriptoeszközök, az az, hogy egyre többen finanszírozzák az ukrajnai háborút kriptoeszközökkel, ez pedig a digitális valuták, mint tényleges fizetőeszközök szerepét erősíti.

Eddig legalább 11 millió dollárt adományoztak az ukrán háborús erőfeszítésekhez névtelen kripto-adományokból.

Az ukrán kormány, civil szervezetek és önkéntes csoportok úgy gyűjtöttek forrást, hogy közzétették kriptotárcájuk címét. Szombat délután az ukrán kormány ezt az üzenetet tette közzé Twitteren:

Két kriptotárca címét tette közzé, amelyeken nyolc óra alatt 5,4 millió dollárt gyűjtöttek össze. Az ukrán kormány szerint a legutóbbi adományokat az ukrán fegyveres erők segítésére fordítják.

Már több mint 4000 adomány érkezett ilyen formában, egy ismeretlen adományozó 3 millió dollár értékű bitcoint ajándékozott egy civil szervezetnek. Az átlagos adomány 95 dollár.

A kriptonegatív olvasat

Közben a Wall Street Journal arról ír, hogy

Washington a pénzügyi szankciókat kiterjesztheti a kriptoeszközökre is.

Egy esetleges korlátozás korábban soha nem látott szankciót jelentene, a kriptoeszközökhöz, mint a bitcoinhoz és az ethereumhoz való hozzáférés korlátozása vagy teljes blokkolása a szankciópolitikát eddig ismeretlen területre vinné. Egy ilyen lépés kivitelezése ráadásul nem egyszerű lépés, hiszen a digitális valutákat arra tervezték, hogy határok nélkül, és nagyrészt a kormányok által szabályozott pénzügyi rendszeren kívül létezzenek.

Az amerikai kormány a szankció esetleges kidolgozásának korai szakaszában van, a cél az lenne, hogy az Oroszország kriptotevékenységére vonatkozó szankciókat úgy alakítsák ki, hogy ne tegyék tönkre a szélesebb kriptopiacot, ez viszont nem egyszerű. A szabályozó hatóságok által az elmúlt években tett lépések a kriptotranzakciók nagyobb felügyeletének érdekében a kormányok számára befolyást adhatnak például arra, hogy megkérjék a kriptotőzsdéket és brókercégeket, hogy blokkolják a tranzakciókat bizonyos országokban vagy bizonyos kormány által kibocsátott valutákkal, például a rubellel.

A WSJ azt írja, hogy valószínűleg olyan kriptotőzsdék és más digitális platformok ellen lépnének fel, amelyek megsértik a feketelistán szereplő orosz bankokkal, például az ország két legnagyobb bankjával, a VTB-vel és a Sberbankkal folytatott tranzakciókkal szembeni tilalmakat - mondta Ari Redbord, a pénzügyminisztérium egy korábbi vezető tisztviselője, aki jelenleg a TRM Labs blokkláncelemző cégnél dolgozik. Vannak már precedensek a kriptotevékenységek üldözésére: az amerikai kormány tavaly szeptemberben feketelistára tette az orosz tulajdonú SUEX OTC és Chatex kriptopénz-tőzsdét, mert állítólag segítettek a váltságdíjfizetések tisztára mosásában.

A bankrendszerrel szembeni bizalmatlanság miatt a kriptoeszközök fontosabb szerepet töltenek be Oroszországban, mint más országokban. Egy orosz kormányzati jelentés becslése szerint

TÖBB MINT 12 MILLIÓ KRIPTOTÁRCÁT NYITOTTAK AZ OROSZ ÁLLAMPOLGÁROK, ÉS AZ AZOKON TÁROLT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN KÖZEL 2 BILLIÓ RUBELT TESZNEK KI, AMI KÖZEL 7700 MILLIÁRD FORINTNAK FELEL MEG. A CAMBRIDGE-I EGYETEM ADATAI SZERINT OROSZORSZÁG A HARMADIK LEGNAGYOBB BITCOIN-BÁNYÁSZ ORSZÁG.

Megy a csata

Van tehát két narratíva:

az ukrajnai háború miatt a kriptoeszközökbe menekülnek a befektetők, a jövőben sokkal fontosabbak lesznek, mint korábban,

a szankciók egyik eleme lesz az, hogy korlátozzák Oroszország hozzáférését a kriptopiachoz, ezzel precedenst teremtve, megkérdőjelezve a kriptoeszközök fundamentumait.

Látszik a tőzsdei árfolyammozgásokon is, hogy ez a két megközelítés viaskodik, egyértelmű irány azonban egyelőre nincs. Tegnap már 40 350 dollár közelében is állt a bitcoin árfolyama, ma pedig a mélypont 38 190 körül volt, vagyis a tegnapi csúcsról 5 százalékot esett a bitcoin árfolyama, ami kriptomércével nézve nem sok, de csata az van.

Az ethereumnál hasonló a helyzet, ott a tegnapi csúcs 2878 dollár volt, a mai mélypont pedig 2678, a kettő között 7 százalékos volt az esés.

Címlapkép: Floris Verweij, Getty Images