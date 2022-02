Bejelentette a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, hogy nem fogja blokkolni az összes orosz fiókot

A Binance hétfőn közölte, hogy blokkolni fogja a szankciókkal sújtott orosz magánszemélyek számláit, de nem fogja egyoldalúan befagyasztani az összes orosz felhasználó számláját.

A bejelentésre azt követően került sor, hogy Ukrajna miniszterelnök-helyettese felszólította a kriptopénz tőzsdét, hogy blokkolja az összes orosz felhasználói fiókot.

Nem fogjuk egyoldalúan befagyasztani több millió ártatlan felhasználó számláját

- mondta a világ legnagyobb kriptopénz-tőzsdéjének, a Binance-nek a szóvivője a CNBC-nek.

"A kripto arra hivatott, hogy nagyobb pénzügyi szabadságot biztosítson az embereknek szerte a világon. Ha egyoldalúan úgy döntenénk, hogy betiltjuk az emberek kriptóhoz való hozzáférését, az szembemenne azzal, ami a kriptopénzek lényege."

Vasárnap Mykhailo Fedorov, Ukrajna miniszterelnök-helyettese arra kérte a nagyobb tőzsdéket, hogy blokkolják az orosz felhasználók címeit. "Alapvető fontosságú, hogy ne csak az orosz és fehérorosz politikusokhoz kapcsolódó címeket fagyasszuk be, de szabotáljuk az egyszerű felhasználókat is" - írta Fedorov egy tweetben.

I'm asking all major crypto exchanges to block addresses of Russian users. It's crucial to freeze not only the addresses linked to Russian and Belarusian politicians, but also to sabotage ordinary users. — Mykhailo (Fedorov) February 27, 2022

Oroszország továbbra is támadja Ukrajna nagyvárosait, de az ország erői a feltételezések szerint többnyire visszatartották az orosz előrenyomulást. Az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciókkal válaszolt, amelyek az orosz bankokat, az államadósságot, Vlagyimir Putyin orosz elnök belső körét és magát a vezetőt célozzák. Az orosz rubel árfolyama ennek következtében zuhanni kezdett.

A Binance közölte, hogy megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsa a fellépést azokkal szemben, akik ellen szankciókat vezettek be, miközben minimalizálja az ártatlan felhasználókra gyakorolt hatást.

Amennyiben a nemzetközi közösség tovább szélesíti ezeket a szankciókat, azokat is agresszívan fogjuk alkalmazni

- tette hozzá a vállalat szóvivője.

A Binance közölte, hogy blokkolja a szankciós listákon szereplő személyek számláit, és "biztosítja, hogy minden szankciót maradéktalanul teljesítsenek".

A CNBC más nagy kriptopénz-tőzsdéket is megkeresett azzal a kérdéssel, hogy befagyasztják-e az orosz felhasználói számlákat, de még nem kaptak választ.

Jesse Powell, a Kraken, egy másik nagy kriptopénz-tőzsde vezérigazgatója hétfőn a Twitteren közölte, hogy a cég "nem tudja befagyasztani orosz ügyfeleink számláit, ha nincs rá jogi kötelezettség".

1/6 I understand the rationale for this request but, despite my deep respect for the Ukrainian people, cannot freeze the accounts of our Russian clients without a legal requirement to do so.Russians should be aware that such a requirement could be imminent. @krakenfx — Mykhailo (Fedorov) February 28, 2022

A Dmarket, egy olyan platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a virtuális játékbeli tárgyak kereskedelmét, a Twitteren közzétett nyilatkozatában közölte, hogy "az ukrajnai invázió miatt minden kapcsolatot megszakított Oroszországgal és Fehéroroszországgal".

A vállalat közölte, hogy az orosz és fehérorosz felhasználóknak tilos regisztrálniuk a Dmarketnél, és az országokból származó felhasználók számláit befagyasztották. Az orosz rubelt eltávolították a platformról a magát "ukrán születésű startupnak" nevező Dmarket szerint.

Ukrainian-born startup DMarket cuts all relationships with Russia and Belarus due to the invasion of Ukraine. - The registration on the platform is prohibited for users from Russia and Belarus;- Accounts of previously registered users from these areas are frozen; — Mykhailo (Fedorov) February 27, 2022

Címlapkép: Jakub Porzycki/NurPhoto