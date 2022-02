Bréking: a kormány nagykereskedelmi szinten is benzinárstopot vezet be

A kormány mai naptól 480 forintban maximalizálja az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium a hétfő délben megjelent közleményében. A tárca azzal érvel, hogy ez a lépés hozzájárul a kiskereskedelmi benzinkutak versenyképesebb működéséhez.

Bejelentette az ITM

A Magyar Közlönyben ma megjelent kormányrendelet értelmében a mai naptól a benzinárstop már a benzin és gázolaj nagykereskedelmi árára is vonatkozik, azaz a kormány legfeljebb 480 forintban határozza meg a benzin és gázolaj literenkénti árát. Az intézkedés célja, hogy a kiskereskedelmi egységek ne kényszerüljenek a beszerzési ár alatt értékesíteni az üzemanyagokat.

A tavaly novemberben bevezetett benzinárstop május 15-éig érvényben marad, és a most megjelent rendelet is azt mondja ki, hogy a nagykereskedelmi árstopot is május 15-ig kell alkalmazni.

A rendelet a hétfői napon 13 órakor lép hatályba.

A kiskereskedőket segítik

Ezzel eldőlt, hogy a tavaly novemberben bevezetett intézkedés költségeit már nemcsak a kiskereskedelem képviselői, a benzinkutak üzemeltetői, hanem a nagykereskedők is viselik. Mint ismert ugyanis, a piaci folyamatok (emelkedő olajár) miatt az elmúlt hetekben tartósan veszteségesen működtek az üzemanyagtöltő állomások, magasabb áron szerezték be ugyanis az üzemanyagot, mint amelyen értékesítették (480 forint a hatósági ár) és sorra jelentették be a bezárásokat.

Az orosz-ukrán háború nyomán ismét elszálló olajár mellett pedig felerősödtek azok a vélemények, miszerint az üzemanyagárak tartósan magasan ragadhatnak, ezzel pedig folyamatosan növekedett volna az üzemanyag-kiskereskedők vesztesége. Most a kormány ezt előzi meg, melynek köszönhetően a kutak üzemeltetői is fix 480 forinton kapják meg az üzemanyagot. Mindezektől függetlenül a benzinkút-üzemeltetők kénytelenek lesznek veszteséget elkönyvelni, hiszen - bár az értékesítésen közvetlenül nem buknak literenként már 8-10 forintokat - az egyéb költségeik (fenntartás, épület, bérköltségek, egyebek) így sem térülnek meg.

Címlapkép: Getty Images