Brutális zuhanásban az orosz rubel, betettek a nyugati szankciók

Már vasárnap éjszaka lehetett látni, hogy jelentős mozgások lesznek a piacok nyitásakor az USD/RUB árfolyamában, majd magyar idő szerint hajnali 3 óra környékén kiderült: az orosz rubel a pénteki zárószintjéhez képest 41,5%-ot veszített értékéből. A dollárral szembeni árfolyama a 119-es szintig emelkedett, ami új történelmi csúcsnak felel meg. Vagyis az orosz fizetőeszköz soha nem volt még ennyire gyenge.

Mindez így néz ki az árfolyamon.

Russian ruble plunges 30% to a record low of 119 per dollar, after Western nations announce harsh sanctions on Moscow, including sanctions on Russia's FX reserves. pic.twitter.com/QdzCkpFhAl