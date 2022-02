Hogyan hat a Molra a kormány legújabb lépése?

Portfolio 2022. február 28. 15:46

A kormány a normál üzemanyagok kiskereskedelmi árplafonja után azok nagykereskedelmi árának maximumát is 480 forintban rögzíti. Az erről szóló jogszabály meg is jelent a közlönyben, miből az is kiderült, hogy a kormány csökkenti a benzin és a gázolaj jövedéki adóját is, és elengedik a készletezési díjat. A Mol eredményére összességében negatív a lépés hatása.