Márciustól új vezérigazgató irányítja a ShiwaForce-ot

Lezárul egy korszak a ShiwaForce életében: az alapító-tulajdonos és vezérigazgató, az agilis módszertanok egyik leghitelesebb hazai szaktekintélyének számító Kovach Anton a cég operatív irányítása helyett mostantól az igazgatótanács tagjaként stratégiai szinten támogatja a vállalat működését. A vezérigazgatói posztot 2022. márciusától Bodnár Béla (címlapképünkön), a W.UP korábbi alapító-vezérigazgatója veszi át. Kiemelt küldetése a ShiwaForce nemzetközi piaci pozícióinak erősítése - tájékoztatta a cég a Portfolio-t.

Hétfői közleményük emlékeztet: Kovach Anton a ShiwaForce.com Zrt-t 2011-ben alapította, ami mostanra egy 130 fős, 2,8 Mrd Ft-os árbevételű hazai IT innovációs szereplővé fejlődött. A ShiwaForce saját fejlesztésű CMS portál rendszere által kiszolgált weboldalakat a magyar internetezők közel fele napi szinten látogatja és a hazai banki digitalizáció olyan mérföldköveinek szállítója is, mint például az első digitális számlanyitás (OTP), valamint a telekommunikációs szektorban piacvezető webshop megjelenítő felülete (Magyar Telekom).

Az elmúlt években a banki és telekommunikációs iparágon túl is a legtöbb nagyvállalat szembesült azzal, hogy az üzleti környezetük és a fogyasztói igények váratlanul és hirtelen képesek jelentősen megváltozni, ami rendkívüli alkalmazkodást kíván meg a nem-IT vállalatoktól és részlegektől is.

A ShiwaForce több mint 10 éve aktív használója és fejlesztője az agilis módszertanoknak és gyakorlatoknak. Ez idő közben iparágfüggetlenül elvárássá érett, így a hagyományosan szoftverfejlesztéssel foglalkozó vállalat néhány éve tréning és tanácsadó divízióval is bővült – ezek az üzletágak az IT fejlesztési résznél is nagyobb növekedési lendülettel bírnak és nemzetközi terepen is piacképes ez az ág.

A cég a hazai piacon szinte minden a digitális transzformációban élen járó nagyvállalatnak szállít.

Az idei üzleti tervet már Bodnár Béla vezetésével közösen rakták össze és az eddigi vezető még március végéig napi szinten segíti az átmenetet és támogatja az új vezető beilleszkedését és munkáját.

Címlapkép: Pictorial Collective/Portfolio