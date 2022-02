Nagyon ritkán fordul ilyen elő az OTP-nél, jöhet a fordulat?

Portfolio 2022. február 28. 15:36

Az OTP árfolyama azután esett nagyot, hogy a hétvégén bejelentették, egyes orosz pénzintézeteket kizárnak a SWIFT rendszerből, és az orosz központi bank mozgásterét is jelentősen szűkítették. Ma pedig sajnos tovább eszkalálódott az oroszországi helyzet, a legfrissebb hírek szerint már Harkov lakónegyedeit is lövik az oroszok. A befektetők elkezdhették árazni azt, hogy az OTP az ukrán és az orosz operációban is komoly veszteségeket szenvedhet el. A mai esés technikai szempontból is kifejezetten izgalmas, tekintve, hogy veszélybe került a 12 000 forintnál található lokális mélypont.