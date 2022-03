Megint egyre csúnyább az esés a magyar tőzsdén, jelentős mínuszban az OTP

A kezdeti iránykeresés délelőttre inkább negatív hangulatba fordult át az európai tőzsdéken, a befektetők továbbra is az orosz-ukrán helyzetet monitorozzák.

A magyar tőzsde közben alulteljesítő, ami részben az OTP esésének tudható be, miután tegnapi jelentős esés után ma megint 5,3 százalékkal került lejjebb a bankpapír. Ahogy tegnapi cikkünkben írtuk, a hétfői, 13 000 forint alatti zárás miatt veszélybe került a 12 000 forintos szint is, amely alá leszúrt az árfolyam ma, a napi mélypont 11 810 forintnál volt. Ami biztató jel, hogy napi és heti grafikonon is 30 alatt van az RSI, tehát a papír túladott.