Váratlan időpontban jött a bejelentés: már 574 forint lenne a dízel, 553 a benzin literje árstop nélkül

A megszokottól eltérően, szerda délután jelentettek be üzemanyagár változást a benzin és a gázolaj esetében - írja Facebook-posztjában a Holtankoljak.hu.

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 11 forinttal emelkedik pénteken, a gázolajért pedig 17 forinttal kell többet fizetnie annak, aki a nagykereskedőtől vásárol direktben üzemanyagot, ez alól kivételt jelentenek a benzinkutak.

Hétfő óta ugyanis a kormány a nagykereskedelmi árakat is rögzítette 480 forinton, így a kutasok ezen az áron kapják az üzemanyagokat és ezen is adják tovább a fogyasztóknak.

A lakosság továbbra is 480 forintos kiskereskedelmi áron tud tankolni, de ha nem lennének hatósági árak, akkor a következő árak lennének érvényben a poszt szerint: 95-ös benzin: 553 Ft/liter, gázolaj: 574 Ft/liter.

Jól látható tehát, hogy a kormány talán az utolsó pillanatban igyekezett a benzinkutasok segítségére a hétfői lépésével, melynek keretében hatósági árassá tette az üzemanyagok nagykereskedelmét is. Így a kutasok 480 forinton jutnak hozzá az üzemanyag literjéhez és ezen az áron is adhatják tovább, tehát az értékesítésből legalább nem termelnek veszteséget a kutak üzemeltetői (nem úgy, mint az elmúlt hetekben). Ha nem jött volna a nagyker-árstop, akkor a benzinkutaknak brutális literenkénti veszteséget kellett volna lenyelniük, ami minden bizonnyal sorozatos bezárásokhoz vezetett volna.

Másik oldalról érdemes azt is megjegyezni, hogy a nagykereskedőknek is kedvezett a kormány, a jövedéki adó és a készletezési díj csökkentésével. A benzinár-stop árát tehát most 3 szereplő fizeti meg: a kiskereskedők, a nagykereskedők és az állam.

A címlapkép forrása: Shutterstock