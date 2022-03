A 4iG nagytulajdonosa lett a Rheinmetall

Portfolio 2022. március 03. 20:58

Tavaly november végén jelentették be, hogy háromoldalú előzetes megállapodást kötött Jászai Gellért befektető társasága, a KZF Vagyonkezelő, a 4iG és a Rheinmetall, a megállapodás eredményeként a német vállalat részvényvásárlással és tőkeemeléssel 25,1 százalékos tulajdont szerezhet a 4iG-ben, amellyel a társaság legnagyobb nemzetközi stratégiai befektetőjévé válhat, állt az akkori közleményben. A Rheinmetall és a 4iG közös informatikai vállalat alapításáról is megállapodott, amely a jövőben a Rheinmetall magyar és egyéb nemzetközi leányvállalatainak IT szolgáltatásait biztosíthatja. Most a 4iG bejelentette, hogy a több lépésből álló tranzakció keretében a Rheinmetall tőzsdén kívüli ügylettel 4iG részvényeket vásárolt, a német vállalat jelenleg 24,1 százalékos tulajdonosa a 4iG-nek. A tranzakciók teljes lezárását követően a 4iG elnök-vezérigazgatójának, Jászai Gellértnek a tulajdona várhatóan 50,2 százalék lesz, ezzel megőrzi irányító befolyását a 4iG-ben.