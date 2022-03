Mégsem semmisült meg teljesen a világ legnagyobb repülőgépe, Mrija

A hangár, amelyben a repülőgép állt, a kijevi Hostomel reptér környéki harcokban valóban megsérült a február 28-án készült légifelvételek szerint, de a gép farka még látható a hangárban és látszólag ép.

Dmytro Kuleba, ukrán külügyminiszter a hétvégén azt nyilatkozta, hogy megsemmisült a gép.

Az Antonov An-225 típusú gépet az 1980-as évek végén tervezték meg és építették meg Kijevben, elsődleges feladata az volt, hogy a szovjet űrprogramhoz alkatrészeket szállítson. A Mrija (Mriya) ukrán szó, jelentése „álom”. A 84 méter hosszú, 6 hajtóműves gép maximális felszállótömege 640 tonna volt, az elmúlt években ritkán emelkedett csak a levegőbe.

Don't count the out just yet—I've superposed this drawing onto what seems to be the jet's exposed tailplane, seen in this image posted earlier by .Although there's substantial damage to the hangar, most of the airframe is under the undamaged section. #An225